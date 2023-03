Le Président Goïta sur le projet de constitution : « L’instauration d’une véritable démocratie » - abamako.com

News Politique Article Politique Le Président Goïta sur le projet de constitution : « L’instauration d’une véritable démocratie » Publié le vendredi 3 mars 2023 | L'Observatoire

Remise officielle du projet de la nouvelle constitution de la République du Mali par la Commission de finalisation au président de la Transition, Assimi Goïta

Pour le Président de la Transition, colonel Assimi Goïta, le document final du Projet de Constitution de la République du Mali est un « espoir de la nation toute entière quant à l’instauration d’une véritable démocratie ».



Le projet de Constitution a été solennellement remis par le Pr Fousseyni Samaké, Coordinateur de la Commission de finalisation du projet au Président de la transition, colonel Assimi Goïta, le lundi 27 février dernier à Koulouba, lors d’une cérémonie présidée par le chef des lieux lui-même. C’était en présence du Premier ministre Dr Choguel Kokalla Maïga, du colonel Abdoulaye Maïga, ministre d’État, du Président du Conseil national de Transition, du ministre de la Refondation de l’État, chargé des Relations avec les Institutions, et de certains membres du Gouvernement.



Le document final remis au Chef de l’Etat comporte 191 articles contre 195 pour l’avant-projet. Ce qui sous-entend que l’avant-projet a été légèrement amendé dans ses dispositions, car « des parties ont été supprimées, certaines fusionnées et d’autres reformulées ».



Après avoir salué l’engagement et la qualité des contributions de ses collaborateurs, le Coordinateur de la Commission de finalisation du projet de Constitution de la République du Mali, Pr Fousseyni Samaké, a disséqué la ‘’méthode de travail qui a prévalu tout au long de leurs activités’’.



A en croire Pr Samaké, les membres de la Commission de finalisation étaient, durant les deux semaines d’intenses travaux, animés d’une forte volonté pour la réalisation de ce projet d’où leur participation sans failles aux différents travaux.



Alors que le vœu ardent du Pr Fousseyni Samaké est de voir ce projet érigé en « “acte fondateur d’un Mali nouveau », le Président de la transition, colonel Assimi Goïta a exprimé sa satisfaction de recevoir le document final qui traduit l’aboutissement d’un processus de renouveau démocratique.



Le Chef de l’Etat reste rassuré que le document prend en compte les préoccupations et les aspirations profondes de l’ensemble des Maliens et « cristallisera, à n’en pas douter, l’espoir de la nation toute entière quant à l’instauration d’une véritable démocratie ».



Le Président Goïta demeure convaincu que ‘’des compromis sont possibles, des arbitrages sont tout aussi nécessaires » au regard de la « diversité des opinions et même des intérêts ». « De l’avant-projet de Constitution, nous avons tenu à donner un caractère pluriel et inclusif aux différentes commissions », a rappelé le numéro 1 malien.



Via ce document, soutient le Chef de l’Etat, « la base juridique du Mali Koura se raffermit progressivement ». Cependant, il estime que « l’édifice national ne tiendra définitivement qu’avec l’engagement de tous et de chacun ».



Cyril Adohoun