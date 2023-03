Droits de l’Homme : Aminata Dicko reçue par le Haut-Commissaire des Nations-Unies aux Droits de l’Homme Volker Türk - abamako.com

Publié le vendredi 3 mars 2023

Droits de l`Homme : Aminata Dicko reçue par le Haut-Commissaire des Nations-Unies aux Droits de l`Homme Volker Türk

La vice-présidente de l'observatoire, Kisal Aminata Dicko, dont sa récente intervention devant l'ONU avait suscité une colère du gouvernement et de la société a été reçue ce vendredi 3 Mars 2023, à Genève, par le Haut- commissaire aux droits de l’Homme des Nations Unies.



Lors de cette rencontre, la militante des droits de l''Homme s'est dite honorée d’avoir été reçue par Volker Turk, dont l’intérêt pour la protection des sans-voix et des victimes a été réaffirmé.



Elle a profité de cette occasion pour exprimer sa gratitude pour le soutien tous azimuts manifesté au cours des épreuves qu'elle a traversées pour avoir porté la voix des sans-voix, celle des filles et des fils du Mali, au sujet des préoccupations profondes du pays.



Aussi, elle assume, en tant que Malienne, son engagement pour exprimer son opinion de manière objective et respectueuse. '' Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensée, diffamée et persécutée'', a-t-elle ajouté.



