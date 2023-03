Fête de 08 mars 2023: la ministre Wadidie reçoit les membres de l’AFC - abamako.com

Fête de 08 mars 2023: la ministre Wadidie reçoit les membres de l'AFC Publié le samedi 4 mars 2023 | Le Pays

La ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Wadidie Founè Coulibaly a reçu en audience, le mercredi 1er mars 2023, une forte délégation de l’Association des femmes des camps (AFC). La rencontre s’inscrit dans le cadre de la préparation des activités du 08 mars 2023.Cette année, indique-t-on, l’évènement se tiendra sous la présidence du Président de la transition, le Colonel Assimi Goïta. En effet, au-delà du 8 mars, les femmes du Mali veulent montrer au monde entier qu’elles sont résolues et engagées pour accompagner le processus de refondation déclenché par les plus hautes autorités. « Quand les femmes s’engagent, l’obstacle devient des opportunités », rassure-t-on.



Source: LE PAYS