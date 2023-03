Sidiki Diabaté électrise le Palais des sports de Ouaga - abamako.com



Aujourd’hui, considéré comme l’un des meilleurs artistes maliens les plus connus à travers le monde, Sidiki Diabaté était la guest-star de la cérémonie d’ouverture de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco). Virtuose de la kora, le jeune artiste a fait entonner les hymnes nationaux du Burkina Faso et du Mali avec cet instrument. Louant la beauté de la culture africaine, il a indiqué qu’il est de la 72e génération de sa lignée à jouer de la kora. Il a également saisi l’occasion pour demander aux autorités de la Transition des deux pays de ne pas échouer. “Vous n’avez pas le droit d’échouer, la jeunesse compter sur vous pour relever les défis du moment”, a-t-il conclu.



Mahamadou Traoré, envoyé spécial à Ouaga



Source: Aujourd’hui-Mali