Proclamation des résultats au FESPACO 2023: Ashkal de Youssef Chebbi… Etalon d’Or

Au terme d’une rude compétition d’une semaine, la 28ème édition du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou a livré son verdict ce samedi 4 mars 2023 au cours d’une belle cérémonie. Entre prestations d’artistes, allocutions et proclamation de résultats, les lauréats des prix officiels ont été récompensés. Le président Ibrahim Traoré a présidé cette cérémonie de clôture du FESPACO au côté du ministre malien de la Culture, Andogoly Guindo, représentant son Président, Assimi Goïta, empêché. Ont également pris part à l’apothéose de la fête du cinéma africain les ministres de la Culture de la Côte d’Ivoire, du Tchad et plusieurs autres personnalités politiques et culturelles du Burkina et d’ailleurs.



Sur les 170 films en compétition officielle, celui a le plus séduit le jury est Ashkal du réalisateur tunisien Youssef Chebbi. Sacré Yennenga de l’Etalon d’Or, il remporte la bagatelle de 20 millions FCFA plus un trophée. Il est suivi de la Burkinabè Apolline Traoré, Etalon d’Argent qui remporte 10 millions F CFA. Il est à noter que son film « Sira », lauréat, avait déjà remporté 4 prix spéciaux d’une valeur de 32 000 F CFA à ce festival.



Le Grand Prix du Président du Faso du meilleur film burkinabè a été attribué au film "Laabli l'insaisissable" de Luc Youlouka Damiba. Le meilleur scénario dans la catégorie fiction long métrage est remporté par le film "Le bleu du Caftan" de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani. Bien d’autres réalisateurs de différents pays ont également été récompensés. Selon le site Images Francophones le long métrage Ashkal Youssef Chebbi dune durée de 91 minutes est une enquête qui se déroule en Tunisie. « Dans les jardins de Carthage, un quartier nouveau où les constructions modernes se juxtaposent aux chantiers abandonnés et aux friches vacantes, le corps d’un gardien est retrouvé calciné au milieu d’un chantier. Batal, un flic d’une cinquantaine d’années est chargé de l’enquête, il est assisté par sa jeune nièce, Fatma, une femme de trente ans. Les enquêteurs commencent par interroger les ouvriers des chantiers voisins mais sont loin d'imaginer ce qui les attend réellement dans cette affaire... », a ainsi décrit le synopsis, le site Images Francophones



Ashkal, sorti en 2022, a déjà remporté entre autres prix, l'Antigone d'or, le prix de la critique et le prix de la meilleure musique au Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier.



Halima K