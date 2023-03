UEMOA : Les investisseurs se désintéressent des obligations du Trésor du Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie UEMOA : Les investisseurs se désintéressent des obligations du Trésor du Mali Publié le dimanche 5 mars 2023 | Le Matinal

Tweet

Sollicités pour un montant de 35 milliards de FCFA, les investisseurs opérant au niveau du marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) ont montré, le 22 février 2023, un désintérêt pour l’émission simultanée d’adjudication d’obligations assimilables du trésor (OAT) de maturité 3 et 5 ans du Mali avec un faible taux de couverture du montant mis en adjudication de 36,92%.



En effet, au terme de l’opération, le Trésor Public du Mali s’est retrouvé avec des soumissions globales de seulement 12,922 milliards de FCFA. Sur le montant des soumissions, l’émetteur en a retenu 12,917 milliards de FCFA et rejeté les 5 millions de FCFA restants, soit un taux d’absorption de 99,96%.



Le remboursement du capital des OAT est prévu pour le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 23 février 2026 pour les titres de 3 ans et au 23 février 2028 pour ceux de 5 ans. Les intérêts sont payables annuellement sur la base d’un taux fixé à 5,90% pour les OAT de 3 ans et 6,20% pour celles de 5 ans et ce, dès la fin de la première année.



Selon UMOA-Titres, au 21 février 2023, le cumul des émissions de titres publics effectué par Bamako au niveau du marché financier de l’UMOA s’élève à 96 milliards de FCFA. Sur ce montant, les autorités maliennes ont remboursé 61 milliards de FCFA et versé 7 milliards de FCFA d’intérêts.