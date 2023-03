Chambre de Commerce et d’industrie du Mali: Ça sent l’administration provisoire - abamako.com

Chambre de Commerce et d'industrie du Mali: Ça sent l'administration provisoire Publié le dimanche 5 mars 2023 | Le Katois

Avec quatre de ses hauts responsables en prison, la Chambre de Commerce et d'industrie du Mali est actuellement gérée dans l'illégalité parce qui ont que des gens ne répondant pas es qualité sont en train d'intervenir dansla gestion des fonds publics, à l'instar de intérimaire du secrétaire général qui est en porte-a-faux avec la loi sur les Établissements publics.





De façon imagée, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Mal) (CCIM) est décapitée Le secrétaire général qui est le chef de l'Administration et le président élu par les opérateurs économiques sont en prison, suite à un mandat de dépôt ils sont poursuivis dans le cadre du scandale des fonds Covid que nous avons baptisé, à travers les colonnes de ce Journal: CCIMGATE. Nous avons donc la fierté de voir que cette appellation est reprise un peu partout. Mais nous faisons cadeau des droits d'auteur'



Rappelons tout simplement que ces deux hauts responsables ont été rejoints à la Maison centrale d'arrêt toujours au sujet de la même affaire, par la 2è vice-président de la CCIM, Mamadou Baba Sylla et le chef du Département des approvisionnements, Alphady Guindo