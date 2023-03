Enquête : les impôts au Mali vols et trames organisés? - abamako.com

Enquête : les impôts au Mali vols et trames organisés? Publié le dimanche 5 mars 2023 | Le reflet

© aBamako.com par A S

Visite du Ministre des Finances dans des centres d`impôts de Bamako

Le Mali qualifié de grand pays de commerce, la perception de l'obligation fiscale reste incomprise ou mal comprise. Par nos différents échanges, nous nous sommes rendus compte que d'autres font fi des obligations dites fiscales qui caractérisent la bonne citoyenneté . Pis! Plusieurs paiements sont en deçà des acquis. De nos jours, nombreux sont ces entreprises qui évoluent sous les impôts synthétiques mais perçoivent des centaines de millions voire plus.



D'autres sont aussi spécialisés dans l'émission de faux bilans. Des documents en gé- néral établis par des conseil- lers fiscaux qui sont suppo- sés orientés des opérateurs économiques et permettre contribuable de s'acquitter de ses devoirs et l'État, de faire des gains. Hélas, les caisses financiers? de cet Etat perçoivent très peu. Mais pourquoi donc ?

Il nous revient que pour échapper aux paiements, certains préfèrent utiliser des succès! comptes parallèles et moins imposables. De nombreux cas nous ont été rapportés.



En vue d'en savoir davantage, nous avons adressé une correspondance au directeur général des impôts afin d'ac- quérir sa version. Malheureusement, notre correspondance est restée sans suite. Est-il complice des criminels



C'est juste pour en savoir davantage que nous avions cherché à joindre le premier responsable des impôts. Sans succès



A suivre