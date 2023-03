Diplomatie : La MINUSMA dans la ligne de mire de Diop - abamako.com

News Politique Article Politique Diplomatie : La MINUSMA dans la ligne de mire de Diop Publié le dimanche 5 mars 2023 | Le Pays

Bamako, le 16 mai 2014 au CICB. La capitale malienne a abrité la deuxième réunion ministérielle de la plateforme de coordination des Stratégies pour le Sahel. L`ouverture des travaux a été présidée par M. Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine et de la Coopération Internationale. Tweet



En refusant que la France porte la plume du Mali aux Nations Unies, la transition a décidé de répondre de manière ferme à la manipulation des Nations Unies par certaines puissances. Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, tisse peu à peu la toile qui servira à prendre la MINUSMA, surtout que la mission onusienne est devenue systématiquement hostile au Mali. Le chef de la diplomatie qui a accepté la poursuite des activités de la MINUSMA en 2022 n’est plus dans la logique d’accorder à la mission onusienne le temps de continuer à pondre des rapports accablant les autorités.



La MINUSMA aura du mal à avoir le soutien des autorités maliennes si elle continue de traiter avec mépris les autorités. Chaque rapport de la mission est devenu un recueil de reproches à l’Etat malien. C’est surtout pour empêcher la poursuite de l’instrumentalisation des questions de droit de l’homme que le Mali ne veut plus laisser la MINUSMA ternir l’image de la transition. Si le ministre des Affaires étrangères ne prend pas des mesures préventives, la mission onusienne au Mali n’arrêtera pas de se comporter mal en suivant strictement les déclarations et les prises de position de certains pays en froid avec le gouvernement malien.



Depuis plusieurs années, Abdoulaye Diop n’a cessé de demander que la MINUSMA soit dotée d’un mandat robuste permettant d’aller combattre les terroristes. Mais contre toute attente, le Mali n’est jamais parvenu à faire aboutir cette sollicitation, malgré la persistance de la violence dans le pays. A chaque fois, la demande du Mali a été rejetée pour des raisons que l’on n’arrive pas à expliquer aux Maliens. Finalement, c’est cette politique de rejet systématique des doléances du Mali qui a occasionné le mécontentement général de la population contre la présence des casques bleus sur le sol malien.



Aujourd’hui, les populations maliennes ne souhaitent pas voir les casques bleus patrouiller dans leurs localités. Le mécontentement contre la MINUSMA est particulièrement grand dans les zones où les terroristes sévissent. Les gens sont convaincus que la mission onusienne au Mali est devenue un facteur d’aggravation de l’insécurité. Plusieurs fois, des jeunes ont manifesté contre la présence des soldats de l’ONU dans les régions du Pays Dogon. Beaucoup ne comprennent pas que les terroristes soient présentés le plus souvent dans les rapports de la MINUSMA comme des civils.



La mission de l’ONU au Mali ne fait qu’accuser les forces armées maliennes d’exactions sur les civils depuis que la transition a décidé de se passer de l’aide de certains pays. Pire, les instructeurs russes sont constamment pointés du doigt par la MINUSMA dans des présumées exactions contre les civils maliens. Ce qui ne passe plus pour Abdoulaye Diop, c’est l’attitude négative de la mission onusienne contre les autorités maliennes dont le premier souci est la stabilité du Mali. Tout se passe comme si les autorités maliennes n’avaient aucun égard pour leurs communautés.



La faute qui coûtera chère à la MINUSMA est de prétendre que l’armée malienne dont les responsables sont issus de toutes les communautés maliennes est en train de cibler une ethnie. La mission de l’ONU qui est incapable d’identifier la représentativité des ethnies au sein de l’armée malienne a eu le culot d’accuser les soldats maliens de persécuter une communauté. Pour mettre fin à ses agissements d’une mission censée stabiliser le Mali, la transition a commencé à prendre des mesures.



Soumaila Diarra



Source : LE PAYS