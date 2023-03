FESPACO 2023 : Cheick Oumar Sissoko immortalisé - abamako.com

Mardi 28 février 2023 sera désormais inscrit en lettres d’or dans les annales du cinéma malien. En effet, il a été procédé, ce jour, à Ouagadougou, à l’inauguration d’une statue en bronze de Cheick Oumar Sissoko. La cérémonie, présidée par le ministre burkinabé de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, a enregistré la présence de Souleymane Cissé, double lauréat de l’Étalon d’or du Yennenga, du directeur du Centre national cinématographique du Mali (CNCM), Fousseyni Maïga, des cinéastes maliens et africains. Elle trône désormais à l’Allée des Cinéastes à côté des grandes figures du cinéma africain.



«Cette statue est un hommage mérité à un monstre du cinéma africain, qu’est le réalisateur Cheick Oumar Sissoko», a déclaré Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre burkinabé de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.



Il a, par ailleurs, appelé la jeunesse africaine à s’inspirer de son combat, afin que d’autres Cheick Oumar Sissoko puissent continuer de faire vivre le cinéma africain.



Le double détenteur de l’Étalon d’or de Yennenga (1979, 1983), Souleymane Cissé, a salué cette distinction en affirmant que les Maliens attendaient depuis longtemps. Selon lui, cette statue est une récompense méritée pour qui connaît la valeur et le travail immense abattu par Cheick Oumar Sissoko pour le rayonnement du 7ème art.



Comblé et honoré par cette réalisation, le cinéaste Cheick Oumar Sissoko, lauréat de l’Étalon d’or de Yennenga, en 1995, a adressé ses vifs remerciements aux autorités burkinabés et à l’ensemble de ses collaborateurs. Il a ensuite exprimé sa reconnaissance au Centre national cinématographique du Mali (CNCM) et au monde de la culture et aux acteurs du 7ème art.



Pour sa part, le directeur du CNCM, Fousseyni Maïga, dira que c’est grâce aux efforts du département de la Culture que la statue a pu être érigée, vingt-huit (28) ans après le sacre.



Réalisée par le sculpteur burkinabé, Siriki Ky, la statue de Cheick Oumar Sissoko, est érigée aux côtés de celles de Ousmane Sembène, Souleymane Cissé, Gaston Kaboré, Idrissa Ouédraogo, Oumarou Ganda, Lanciné Krampo Fadiga, Alain Gomis sur la Colonne des Étalons d’or, avenue Monseigneur Joanny Thevenoud.



La cérémonie s’est déroulée en marge de la 28ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), dont la capitale burkinabé a abrité les activités du 25 février au 4 mars 2023. Le Mali était le pays invité d’honneur de l’édition 2023 du FESPACO.



Yoro SOW







Konimba Sidibé rend hommage à Cheick Oumar Sissoko



«Mardi 28 février 2023, la statue grandeur nature de Cheick Oumar Sissoko a été inaugurée sur l’Allée des Étalons qui jouxte la place des cinéastes à Ouagadougou, Burkina Faso. C’est une allée destinée aux cinéastes qui ont remporté le grand prix Étalon de Yennenga du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO). Félicitations et compliments pour le combat acharné de ce Panafricain bon teint. Cette distinction est mille fois méritée. Une fierté pour le Mali».



Quel bonheur !!! Reconnaissance du statut de cinéaste émérite qui a beaucoup fait pour le cinéma africain.



Reconnaissance d’un patriote engagé au service des peuples d’Afrique et d’ailleurs dans l’exercice de son art. Tout pour les peuples africains au prix d’un renoncement personnel peu courant.



Coup de chapeau pour l’artiste !!!



Puisse cette reconnaissance inspirer beaucoup d’autres compatriotes pour que Mali Kura soit.