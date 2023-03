Association professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Mali : Lancement officiel du Centre d’appel monétique des banques - abamako.com

Association professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Mali : Lancement officiel du Centre d'appel monétique des banques
Publié le lundi 6 mars 2023 | Le Républicain

L’Hôtel Collection Radisson de Bamako (Ex- Sheraton) a abrité, le mercredi 1er mars 2023, la cérémonie de lancement officiel du Centre d’appel monétique des banques initié par l’Association professionnelle des Banques et Établissements Financiers du Mali (APBEF). Ce Centre d’appel (36068 ou 0022320705750) permettra aux clients de résoudre leur problème en toute sécurité. La cérémonie de lancement était présidée par le représentant du ministre de l’économie et des finances, Souahibou Diaby, en présence de la présidente de l’APBEF, Mme Sidibé Aïssata Koné ; du président du Comité monétique national du Mali, Papa Esaïe Keïta ; des autres membres de l’APBEF et d’autres personnalités.



Dans ses mots de bienvenue, le président du Comité monétique national du Mali, Papa Esaïe Keïta, a fait savoir que le centre d’appel de l’APBEF est conçu pour offrir un service client exceptionnel. Avant d’ajouter que le centre est hébergé par la Société VV-Call and Clusters qui rassemble une équipe de professionnels hautement spécialisés. Selon lui, cette équipe a reçu une formation de la part de chacune des 14 Banques de la place sur les différents produits monétiques. Il a expliqué la manière dont le centre fonctionne. Selon lui, en cas de souci avec votre carte bancaire, il suffit d’appeler l’un de ces numéros : 36068 / 0022320705750 pour régler le problème en toute sécurité. «Le Centre d’Appel de L’APBEF s’est doté d’une capacité de réception simultanée de 30 appels. Le Centre d’Appel de l’APBEF fonctionnera de 09h du Matin à Minuit. Et cela 7j/7 », a-t-il dit. A sa suite, la présidente de l’APBEF, Mme Sidibé Aïssata Koné, a indiqué qu’au regard des difficultés dans l’utilisation des cartes bancaires, l’APBEF a décidé de mettre en place un outil de rapprochement des clients avec leurs banques respectives, à travers un service dédié dénommé le Centre d’Appel. Selon elle, ce service représente la manifestation de leur quête permanente de la qualité et de cette excellence. « Nous avons d’ores et déjà procédé à la première phase de tests et les résultats sont concluants », a-t-elle conclu. Quant au représentant du ministre de l’économie et des finances, Souahibou Diaby, il a souligné que ce centre d’Appel Monétique participe à l’amélioration de la satisfaction des populations, notamment les clients de banques détenteurs de carte monétique. « Vous me permettrez, au nom du Ministre de l’Economie et des Finances, de rappeler les défis qui restent à relever dans la proche période. Il s’agit notamment du renforcement de la sécurisation des transactions ; de l’amélioration continue de la qualité et de la disponibilité du service ; de la participation, auprès des Autorités monétaires, à la mise en place de l’interopérabilité de l’ensemble des moyens de paiement électronique ; de la réduction du coût et de l’amélioration de l’accessibilité des services financiers aux populations à faibles revenus », a conclu Souahibou Diaby. Cette cérémonie de lancement qui a pris fin par une conférence de presse animée par les responsables de l’APBEF a été agrémentée par la prestation artistique.



Aguibou Sogodogo