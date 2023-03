Violence physique contre des Maliens en Tunisie : Le Mali invite le Gouvernement Tunisien à «assurer l’intégrité physique et la protection des biens » des Maliens - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Violence physique contre des Maliens en Tunisie : Le Mali invite le Gouvernement Tunisien à «assurer l’intégrité physique et la protection des biens » des Maliens Publié le lundi 6 mars 2023 | Le Républicain

© aBamako.com par A S

Arrivée de 150 Maliens de Libye

Bamako, le 30 décembre 2016 150 Maliens rapatriés de libye sont arrivés à l’école de Sogoniko Tweet

L’Ambassadeur Seydou COULIBALY, Secrétaire Général du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a reçu en audience, le mardi 28 février 2023, Mohamed Amine Ben AOUN, Chargé d’Affaires de l’Ambassade de Tunisie au Mali, en présence du Chef de Cabinet du Ministère des Maliens Etablis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Mohamed AG ALBACHAR. Selon le Bureau de l’Information et de la Presse du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, le secrétaire général du département a qualifié d’inacceptables les scènes de violence physique, d’expulsion de leurs bâtiments ou d’expropriation de leurs biens dont sont victimes les migrants maliens, y compris les étudiants poursuivant leurs études en Tunisie. A cet effet, il a invité le Gouvernement Tunisien à prendre les dispositions utiles pour assurer l’intégrité physique et la protection des biens des Maliens.



Lors de cette audience, le Secrétaire Général a exprimé les vives préoccupations du Gouvernement du Mali concernant la situation actuelle des migrants d’origine subsaharienne en général et de nos compatriotes en Tunisie en particulier. « Il a qualifié d’inacceptables les scènes de violence physique, d’expulsion de leurs bâtiments ou d’expropriation de leurs biens dont sont victimes les migrants maliens, y compris les étudiants poursuivant leurs études en Tunisie », a souligné le Bureau de l’Information et de la Presse du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.



A cet égard, il a rappelé que la protection et la sécurité des Maliens vivant en Tunisie sont de la responsabilité des Autorités Tunisiennes. « Dans la même veine, il a invité le Gouvernement Tunisien à prendre les dispositions utiles pour assurer l’intégrité physique et la protection des biens de nos compatriotes, conformément aux instruments juridiques en vigueur en la matière », indique le Bureau de l’Information et de la Presse du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.



Il a saisi cette occasion pour souligner les excellentes relations de coopération entre le Mali et la Tunisie qui couvrent plusieurs domaines d’intérêt commun. Les consultations politiques dans ce cadre devraient pouvoir prendre en charge les préoccupations des deux pays en vue du raffermissement des liens de coopération bilatérale.



« Tout en reconnaissant la responsabilité première de la Tunisie dans la protection de toutes les personnes vivant sur son territoire, le Chargé d’affaires a indiqué les efforts d’apaisement entrepris par les Autorités tunisiennes dans ce sens. Il a, tout de même, insisté sur la nécessité de travailler ensemble pour une migration régulière », révèle le Bureau de l’Information et de la Presse du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale.



Dans le même temps, ajoute le Bureau de l’Information et de la Presse du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, il convient de signaler, en outre, que le Ministre DIOP a eu un entretien téléphonique avec son Homologue Tunisien sur le même sujet. Selon le Bureau de l’Information et de la Presse du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, le Chef de la diplomatie tunisienne l’a rassuré que les dispositions sont prises pour assurer la protection et la sécurité des Maliens.



A.Sogodogo