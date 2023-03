Respect du délai de la transition : Une improbable fronde - abamako.com

Respect du délai de la transition : Une improbable fronde Publié le lundi 6 mars 2023 | Le Déclic

Premier Conseil des Ministres du gouvernement Choguel K Maiga

Bamako le 16 juin 2021. Le président de la Transition, Assimi Goïta, a présidé son premier Conseil des ministres au palais de Koulouba, ce mercredi.

Composée d’anciens camarades et d’ennemis jurés, la fronde improbable, sous la bannière « Plateforme l’appel du 20 février 2023 », est née avec un seul mot d’ordre : le respect du délai de la transition. Elle regroupe, en effet, la CMAS de Mahmoud Dicko et l’ARCT de Issa Kaou N’Djim, de même que Me Mohamed Ali Bathily du M5-Mali Kura, tous des anciens compagnons de lutte ayant eu raison du régime IBK, malheureusement écartés de la gestion de la transition depuis sa rectification par Assimi Goïta. Les seconds sont notamment des membres des partis politiques et de regroupements politiques dont la plateforme Jigiya Kura dirigée par Housseini Amion Guindo, qui ont collaboré avec le régime défunt d’IBK. Et ce n’est pas les seules présences controversées. En effet, étaient présents le guide spirituel des rastas, Youssouf Mohamed Bathily, ainsi que le président de la Plateforme de lutte contre la corruption, Clément Dembélé. Si le premier ne s’est jamais rapproché des tombeurs d’IBK, le second a par tous les moyens tentés d’être dans les bonnes grâces des colonels au pouvoir.



Ainsi créée, la plateforme menace de ne plus reconnaitre les autorités actuelles à partir du 24 mars 2024. En attendant, leur baptême de feu a été cependant immortalisé par un acte qu’on peut qualité d’un autre siècle. Le temple de la liberté d’expression, ou ils y étaient pour un point de presse, a été saccagé par les jeunes apparemment près à en découdre avec certains détracteurs des autorités de la transition. En attendant de connaitre qui va payer la note de la réparation de la maison des journalistes, une question taraude les esprits : qu’est-ce qui a permis de briser la glace entre des personnes qui se regardaient en chiens de faïence. Selon des sources, l’idée, loin d’engager un combat avec les autorités de la transition, est de présenter une candidature unique à la future présidentielle. Toute chose qui serait à la base du retrait controversé de Jigiya Kura du cadre d’échanges des partis et regroupements politiques. Sauf que la surprise risque d’être grande pour le candidat naturel de la Codem. Et pour cause, comme lui, plusieurs leaders de cette nouvelle plateforme pensent et croient qu’ils ont un destin présidentiel. Wait and see !



Source: Le Déclic