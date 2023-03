Opération de rapatriement suite à la crise contre les migrants en Tunisie/ 135 Maliens en détresse ont regagné le pays le samedi soir - abamako.com

Opération de rapatriement suite à la crise contre les migrants en Tunisie/ 135 Maliens en détresse ont regagné le pays le samedi soir Publié le lundi 6 mars 2023

Le samedi 4 mars, en fin de soirée, 135 de nos compatriotes en provenance de la Tunisie sont retournés au pays, sains et saufs, grâce au Gouvernement de la Transition. Ils ont été accueillis à leur descente d’avion (un Airbus de Sky-Mali) par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, Colonel Sadion (représentant le Premier-ministre) accompagné par d’autres membres du Gouvernement et les familles de ces migrants maliens à l’aéroport International Président Modibo Keita de Senou. Cette opération de rapatriement intervient après que les populations sub-sahariennes vivant en Tunisie aient été la cible d’actions de violences-racistes et contraintes de quitter le pays.



Depuis des semaines déjà, après une déclaration controversée du président tunisien, Kais Saeid, sur les migrants subsahariens qui vivent en masse dans son pays, une haine généralisée s’est emparée de certains tunisien envers nos frères et sœurs africains noirs. Depuis, ils sont victimes d’agressions et d’arrestations arbitraires. Sinon des sévices de tous genres, comme en attestent les images de nombreuses vidéos diffusées sur les réseaux-sociaux.



C’est ainsi que beaucoup d’ambassades des pays accrédités en Tunisie, comme celle du Mali, pour répondre aux cris de cœur de leurs ressortissants ont mis en place une dynamique de recensement de ceux qui veulent quitter ce pays magrébin, jadis terre d’accueil. A cet effet, le Gouvernement de la Transition du Mali, à travers le ministère en charge des Maliens établis à l’extérieur a facilité le retour au pays de certains de nos compatriotes en prenant entièrement en charge cette opération de rapatriement. Pour ce faire, un vol spécial (Sky-Mali) a été affrété pour faire Bko-Tunis-Bko. Samedi, un premier contingent de ces Maliens en détresse en Tunisie est arrivé à l’aéroport international Président Modibo Kéita-Senou. Ils sont au nombre de 135 Maliens, enfants, jeunes, vieux et femmes, accueillis sur le tarmac par les autorités de la Transition.



Pour l’occasion, le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Colonel Sadio Camara, représentant le Premier ministre, après avoir souhaité la bienvenue à nos compatriotes au nom des plus hautes autorités, les a rassurés sur l’accompagnement du ministère des Maliens Etablis à l’Extérieur et de ses partenaires afin de leur permettre de regagner leur domicile. Pour lui, la situation actuelle qui prévaut en Tunisie a causé beaucoup de désagréments chez nos compatriotes. Et d’ajouter que l’évolution de la situation inquiète le Gouvernement du Mali qui compte parmi les communautés les plus importantes dans ce pays. À l’en croire, toutes les dispositions sont prises par l’Ambassade du Mali en Tunisie pour assurer la sécurité de nos compatriotes. A ses dires, le Mali a déploré et condamné les actes que les noirs sont sujets en Tunisie. Que ces actes n’honorent ni les autorités tunisiennes ni le peuple tunisien. « Nous espérons que la voie de la raison l’emportera pour le bien de nos populations et le respect de l’esprit de l’intégration prôné par l’Union Africaine », a dit le Ministre Camara. Il a promis, au nom du Gouvernement, de ne ménager aucun effort pour le rapatriement définitif de tous nos compatriotes désireux de retourner au pays.



Cette initiative du Gouvernement de la Transition est salutaire à plus d’un titre. Cela, en raison du fait que nombreux sont nos compatriotes qui ont été victimes de ces actes de racisme et de xénophobie à l’encontre des noirs en Tunisie. Espérons que cette bonne initiative puisse continuer, afin que les maliens vivants hors du pays puissent continuer à être fiers de leurs autorités.



Adama Tounkara