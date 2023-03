Attaques terroristes à Gao: 7 morts et 2 blessés - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Attaques terroristes à Gao: 7 morts et 2 blessés Publié le lundi 6 mars 2023 | L’Essor

© AP par DR

Mali: Le groupe islamiste Ansar Dine libère l`otage suisse Béatrice Stockly

24 avril 2012.Tombouctou.Mali. A un point de rendez-vous dans le désert de Tombouctou,les combattants de Ansar Dine montent la garde au moment de la libération de Béatrice Stockly enlevée le 15 avril dernier dans le nord du Mali Tweet

Le village de Arhabou (Commune rurale de Gounzoureye), situé à trois kilomètres de la ville de Gao, a été attaqué par des hommes armés non identifiés après la grande prière du vendredi dernier.







Selon nos informations, les assaillants seraient venus à bord d’engins à deux roues et ils ont ciblé des agents d’une entreprise locale qui assure les travaux d’une piste rurale dans la zone.

Le bilan provisoire de cette attaque barbare fait état de 7 morts et 2 blessés, dont un enfant. Il y a eu aussi des dégâts matériels, notamment des véhicules de l’entreprise ciblée ont été calcinés.

Par ailleurs, hier matin aux environs de 10 heures, des individus armés ont fait irruption dans le village de Bazi Gourma dans le Cercle d’Ansongo (Région de Gao) où ils ont incendié le Centre de santé de référence (Csref), le marché et des maisons.