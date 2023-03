Production d’or en Afrique: le Mali occupe le 3ème rang - abamako.com

Production d'or en Afrique: le Mali occupe le 3ème rang Publié le lundi 6 mars 2023

«L’or a surpassé le coton en tant que principal produit d’exportation du Mali, mais la transparence fait défaut dans la publication des revenus miniers», dénonce Oxfam America dans un rapport. Le Mali est actuellement le troisième exportateur d’or en Afrique, derrière l’Afrique du Sud et le Ghana. Ses exportations d’or ont plus que triplé, entre 1996 et 2002, passant de 18% à 65,4%. Pourtant, le Mali demeure en queue de peloton dans l’Indice de développement humain des Nations unies de 2006: 175ème sur 177 pays.

De toute évidence, les richesses sont mal redistribuées. Où vont les profits ? Où s’envole l’or ? Il est exporté pour affinage vers l’Afrique du Sud (à 59,2%) et la Suisse (40; 96%). Une fois cédé à la société Argor-Heraeus, l’or malien disparait des radars publics; l’État n’est associé à aucun stade du circuit de raffinage des lingots. Or l’affineur ne paye l’intégralité de la valeur de l’or qu’une fois ce dernier raffiné.

Parfois, la mobilisation des populations africaines affectées par l’activité des multinationales minières vient à bout de certaines résistances. Au Mali, la Société d'Exploitation des Mines d'Or de Sadiola (SEMOS-SA) est tombée sur un bec. Les habitants se sont organisés, grâce à leurs proches émigrés en France, avec l’appui d’un collectif d’Organisations non-gouvernementales (ONG). Accablée par le rapport très détaillé de l’Association des ressortissants de la Commune de Sadiola en France (ARCSF), basée à Montreuil, la SEMOS-SA a dû organiser en hâte des négociations globales.

Depuis mai 2003, responsables d’Anglo Gold et de la Banque mondiale ont dû s’expliquer, rendre des comptes, promettre des actions concrètes. Une pétition contre SEMOS-SA a été présentée au Forum des peuples de Siby, le 3 juin 2003. Cette victoire sert depuis d’exemples à d’autres régions du Mali, comme Kéniéba, toujours dans la région de Kayes, où la mine d’or de la Commune de Sitakily est exploitée, depuis 2005 par la multinationale sud-africaine Randgold et la canadienne Nevsun.