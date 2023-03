Rudes combats entre les groupes rivaux islamique à Menaka 60 combattants de l’état islamique et plusieurs du GSIM tués àTin-Fadimata - abamako.com

L’Etat Islamique et le Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM) se sont de nouveau affrontés en début du mois dans la on région de Ménaka. Difficile de dire lequel des deux groupes a pris le dessus lors de cette série de combats, mais ce qui est sûr, tous les camps ont perdu plusieurs dizaines de combattants







Vendredi dernier, les hommes d’lyad Ag ont néanmoins revendiqué à travers un communiqué, la victoire dans les combats qui se sont déroulés à Tin-Fadimata, toujours dans la région de Ménaka. Selon le communiqué, il y a eu 60 morts côté Etat Islamique. Dans cette même note, le GSIM reconnaît la mort de plusieurs de ses combattants sans préciser de chiffre exact. Plusieurs sources locales ont toutefois affirmé que le dernier combat,s’est déroulé en défaveur du GSIM. En effet, les Février dernier, des terroristes affrontements ont eu lieu sur de fin février dernier au début mars 2023