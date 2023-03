Affaires étrangères, Maliens de l’Extérieur : Encore une semaine de grève à compter de ce lundi ! - abamako.com

News Société Article Société Affaires étrangères, Maliens de l’Extérieur : Encore une semaine de grève à compter de ce lundi ! Publié le lundi 6 mars 2023 | Le challenger

Dans le communiqué n° 005/SYLTAE-STMMEEIA-2023, la Coalition des Organisations syndicales du Secteur des Affaires étrangères et des Maliens de l’Extérieur (SYLTAE et STMMEEIA) renouvelle ses sentiments de gratitude et ses félicitations aux Travailleurs du Secteur pour l’éblouissant succès des deux premières phases du mouvement de grève.



« La Coalition rassure ses militants de son engagement à poursuivre son action à l’effet de favoriser l’épanouissement personnel et professionnel de chaque travailleur. La Coalition regrette les actions entreprises par certains partenaires dans le but d’entraver le bon déroulement de la grève, notamment le recours aux stagiaires et les tentatives de restriction du droit de grève dans les Ambassades et Consulats du Mali et de réquisition des Chefs de département. Les actions sus-évoquées portent atteinte à un droit constitutionnellement garanti et sont contraires à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux Conventions internationales ratifiées par notre pays. »



La Coalition invite les Travailleurs au strict respect du Mémorandum relatif au service minimum et les exhorte à poursuivre sereinement la troisième phase de la grève, du lundi 06 au vendredi 10 mars 2023.