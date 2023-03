Entreprise de sape au sommet du parti ASMA-CFP: Le 3ème Vice-président et le Secrétaire général adjoint suspendus de toutes les instances jusqu’à nouvel ordre - abamako.com

Entreprise de sape au sommet du parti ASMA-CFP: Le 3ème Vice-président et le Secrétaire général adjoint suspendus de toutes les instances jusqu'à nouvel ordre Publié le lundi 6 mars 2023 | Le Soir de Bamako

Coup de tonnerre au parti Alliance pour la Solidarité au Mali, Convergence des Forces patriotiques (AS- MA-CFP)! Les héritiers de feu Soumeylou Boubèye Maïga viennent de subir un coup de Jarnac de la part de certaines brebis galeuses.



La réaction de la direction fut immédiate, car les personnes accusées de s'inscrire dans une entreprise de sape du parti sont purement et simplement suspendues de toutes les instances de ASMA- CFP jusqu'à nouvel ordre. La décision est tombée comme un couperet la semaine dernière. Les personnes incriminées et qui sont concernées par la mesure sont le 3ème Vice-président et le Secrétaire général adjoint. Voici la correspondance de la direction du 2023 parti de feu Soumeylou Boubeye Maïga. Lisez :



NOTE D'INFORMATION A tous membres: - du Secrétariat Exécutif National, du Bureau Politique National, des Sections, des Mouvements affiliés. La Direction nationale du Parti porte à la connaissance de l'ensemble des des militants et des responsables, qu'il lui a été donné d'apprendre l'existence d'un mouvement politique dont le lancement a eu lieu à Bamako le samedi 25 février 2023 et dans lequel sont partie prenante certains camarades.