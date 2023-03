Communiqué de presse des militants de ADERCIA, Mali Dambé en Marche, Mouvement pour la paix au Mali et CMAS - abamako.com

Communiqué de presse des militants de ADERCIA, Mali Dambé en Marche, Mouvement pour la paix au Mali et CMAS Publié le mardi 7 mars 2023

Nous, militants de ADERCIA, MALI DAMBÉ EN MARCHE, MOUVEMENT POUR LA PAIX AU MALI et CMAS, avons assisté au regroupement des Recalés de la police à salibalibougou dans le District de Bamako après avoir été refusés d’accès à la salle de conférences du mémorial Modibo Keita le 25 février 2023. Alors que notre seule intention était d’y dénoncer l’injustice, les enlèvements, agressions et les tortures dont certains de nos partisans ont fait l’objet.



À cet effet, nous exigeons des autorités de la transition de respecter la liberté d’expression car le Mali est un pays de démocratie et des libertés chèrement acquises par le sang des martyrs.



Nous exigeons aux autorités de la transition de trouver une solution afin que les jeunes recalés de la police 2019 qui ont trop souffert soient mis dans leur droit lors des prochains recrutements.



Dans la même ordre d’idées, nous exigeons aux autorités de la transition, de trouver une solution à la crise scolaire provoquée par le népotisme lors de l’élection du Secrétaire Général de la Coordination de l’AEEM. Les autorités doivent impérativement organiser une élection crédible et transparente acceptable par l’ensemble des Étudiants. Ceci pour éviter la violence sur la colline du savoir et dans le milieu estudiantin en général.



En fin, pour l’intérêt supérieur de la nation, nous exigeons à l’Etat malien de surseoir à l’organisation du référendum constitutionnel qui ne fera que diviser davantage les fils et les filles du Mali.



Modibo Kéita