Le ministre de la Défense d’Espagne à l’issue de sa visite chez son homologue du Mali ,: « L’Espagne est toujours engagée aux côtés du Mali et travaille dans le plus grand respect des principes maliens » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le ministre de la Défense d’Espagne à l’issue de sa visite chez son homologue du Mali ,: « L’Espagne est toujours engagée aux côtés du Mali et travaille dans le plus grand respect des principes maliens » Publié le mardi 7 mars 2023 | Notre Afrique

Tweet



Le ministre de la défense du royaume d’Espagne, Margarita Robles Ferandez était en visite au Mali la semaine dernière. L’objectif était de s’enquérir des conditions de vie et de travail du contingent Espagnol. Dans ce cadre, la délégation a été reçue le jeudi 02 mars 2023, par le ministre malien de la défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara. Les échanges ont été marqués par la question du renforcement des relations d’amitié et de