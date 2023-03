Armée : 153 terroristes neutralisés et 79 interpellés (Dirpa) - abamako.com

Armée : 153 terroristes neutralisés et 79 interpellés (Dirpa) Publié le mardi 7 mars 2023

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet

Le Directeur de l'information et des relations publiques de l'armée (Dirpa), le colonel Souleymane Dembélé, était ce lundi face à la presse pour faire le bilan de la situation sécuritaire du mois de février 2023 de l'armée.

Au cours de cette conférence, l'officier supérieur a livré les chiffres des opérations menées par les Forces armées maliennes (FAMa). Au cours de ces opérations, les FAMA, a-t-il révélé, ont neutralisé 153 terroristes, dont 79 ont été interpellés, 02 PKM, 74 PM, 02 LRAC, 20 fusils, 07 véhicules et 46 motos récupérés,15 bases terroristes et 15 EEI ont été détruites, 49 sacs de riz de 100kg et 04 sacs de 50 kg de riz, saisis et plus de 100 têtes de bovins ont été récupérés et remis aux autorités compétentes pour les donner à qui de droit.

Également, durant ce mois de février 2023, l'armée a effectué 84 missions offensives, 23 opérations aéroportées, 36 missions de reconnaissance, 16 missions de frappes aériennes, 06 missions de frappe de drone et 03 opérations de frappe d'artillerie.



A la fin de la cérémonie, le Colonel DEMBELE a invité la population à la vigilance et à la retenue contre les velléités de propagandes, d’intox et de désinformation dont le seul but est de semer le chaos, la haine, la division et la désolation dans notre Pays.



M.S