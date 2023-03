Afin de garantir l’impartialité du corps : Le SY.LI.MA. se démarque des positions politiques de certains magistrats - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Afin de garantir l’impartialité du corps : Le SY.LI.MA. se démarque des positions politiques de certains magistrats Publié le mardi 7 mars 2023 | Le Pays

© aBamako.com par Momo

Conférence de presse du syndicat des magistrats du SAM-SYLIMA

Bamako, le 10 octobre 2018 le syndicat des magistrats du SAM-SYLIMA a tenu une Conference de presse sur leur réquisition par le gouvernement Tweet





Le Syndicat Libre de la Magistrature (SY.LI.MA) n’attend pas baisser le bras quant aux principes sacrosaints qui régissent la justice au Mali. Après ses griefs contre le projet de nouvelle constitution, considérant qu’il affecte « gravement » à l’indépendance du pouvoir judiciaire, le SY.LI.MA se désolidarise aussi des positions politiques de certains magistrats. Un comportement qui, non seulement jure avec l’éthique et la déontologie du magistrat, mais atteigne aussi selon lui, l’institution judiciaire dans sa crédibilité.



Dans un communiqué publié, hier lundi 6 mars 2023, le Syndicat Libre de la Magistrature (SY.LI.MA) s’est indigné du comportement de certains magistrats qui n’honorent pas, selon lui, la famille judiciaire. « Le Syndicat Libre de la Magistrature (SY.LI.MA) observe avec stupéfaction, depuis un certain temps, l’envahissement de l’arène politique par des magistrats s’y livrant à des activités et discours n’ayant aucun rapport avec l’institution judiciaire ou l’indépendance du pouvoir Judiciaire. « Le Syndicat Libre de la Magistrature (SY.LI.MA) observe avec stupéfaction, depuis un certain temps, l’envahissement de l’arène politique par des magistrats s’y livrant à des activités et discours n’ayant aucun rapport avec l’institution judiciaire ou l’indépendance du pouvoir Judiciaire », a attiré-t-il l’attention de l’opinion publique avant de se désolidariser complètement de cette attitude. « Le SYLIMA, dans sa posture traditionnellement objective et républicaine, se démarque de ces agissements » note-t-on dans ce communiqué.



En effet, il note expressément que ces comportements contraires jurent à l’éthique et la déontologie du magistrat, atteignent également l’institution judiciaire dans sa crédibilité. C’est pourquoi il a exhorté l’ensemble de ses militants à demeurer dans « la stricte réserve indispensable à l’accomplissement de leurs fonctions ». Cette occasion a été également mise à profit par le syndicat de la magistrature pour réaffirmer sa position par rapport au projet de la nouvelle constitution en cours d’élaboration au Mali. Tout en soulignant que la nouvelle norme nationale marque un grave recul de l’indépendance du Pouvoir Judiciaire, tant par rapport à l’actuelle Constitution qu’au regard des engagements internationaux souscrits par notre pays, le SY.LI.MA a donné l’assurance que des actions syndicales « courageuses, responsables et totalement apolitiques » sont en cours en vue d’influer positivement sur le processus de réforme constitutionnelle engagé dans notre pays.



Par ailleurs, souligne-t-il que « le SYLIMA n’est ni dans la pusillanimité ni dans la compromission encore moins dans des manœuvres collusoires contre la République ». Il a quand même invité l’ensemble des magistrats du Mali à l’union sacrée et à la mobilisation responsable.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS