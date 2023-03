Seydou Amadou Touré, Président des F.A.C : «Monsieur Emmanuel Macron, vous êtes à la base de l’échec de cette vieille garde !» - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Seydou Amadou Touré, Président des F.A.C : «Monsieur Emmanuel Macron, vous êtes à la base de l’échec de cette vieille garde !» Publié le mardi 7 mars 2023 | Le challenger

Tweet

Seydou Amadou Touré, Président des F.A.C : «Monsieur Emmanuel Macron, vous êtes à la base de l’échec de cette vieille garde !»



« … Je m’inscris en faux contre cette déclaration, je qualifie cette allégation de fallacieuse, infondée et injustifiée. Connaissez-vous tous les partis politiques du Mali ? Savez-vous faire la distinction entre les partis politiques et les hommes politiques ? Savez-vous qu’il existe au Mali des partis et hommes politiques qui n’ont jamais ni près ni de loin été associés à la gestion de l’État ?



Il fallait donc être explicite en précisant les hommes politiques dont il s’agit. Cependant, Monsieur Emmanuel Macron, je comprends votre frustration, votre haine, votre désarroi et déception à l’endroit de la classe politique malienne.



Oui je vous comprends : vous parlez des partis politiques qui ont géré l’État du Mali de 1991 à nos jours. Vous parlez des partis politiques que vous financez, que vous parrainez, à travers l’international socialiste et l’international libéral, dans le but funeste de conquérir le pouvoir afin d’appliquer votre politique. Je parle de la politique française en République du Mali, aux fins de maintenir l’hégémonie sur le Mali en particulier, et l’Afrique en général.



Oui, Monsieur Emmanuel Macron : votre propos s’adresse à ceux-ci. D’après vous, cette vieille garde de la classe politique malienne a échoué car, tout simplement, le service rendu n’a pas été à la hauteur de vos attentes.



Monsieur Emmanuel Macron, vous êtes à la base de l’échec de cette vieille garde ! C’est vous et la France qui avez introduit l’achat de conscience, le népotisme, le système de fraudes massives dans nos élections à travers vos financements illégaux et illégitimes de ces partis politiques auxquels vous faites allusion. Vous et la France êtes les principaux auteurs du désordre qui s’installe au Mali en particulier et en Afrique en général.



Monsieur Emmanuel Macron, la France est tombée dans son propre piège, à travers votre politique des affaires étrangères caduque ! Des décennies durant, le Mali et l’Afrique n’attendaient de la France que de changer cette politique apocalyptique, qui a atteint ses limites, qui est à un niveau de putréfaction avancée, en adoptant un partenariat gagnant-gagnant dans le respect mutuel.



Monsieur Emmanuel Macron c’est trop tard de penser, ici et maintenant, à un changement de politique des affaires étrangères, parce que le Mali et l’Afrique ont filé entre vos doigts. Le Mali et l’Afrique ont décidé de prendre leur destin en main. Nul ne pourra nous dévier de ce chemin. Il y va de notre honneur et de notre dignité.



Monsieur Emmanuel Macron, je vous apprends qu’en République du Mali, il existe des hommes politiques dignes, debout, travailleurs, dans l’honneur et la dignité, des hommes politiques, indépendants d’esprit, qui ne sont inféodés à une quelconque association internationale. Vous avez en République du Mali des hommes politiques qui sont des nationalistes convaincus, qui n’ont que le Mali au tréfonds de leur âme.



Monsieur Emmanuel Macron, vous devriez respecter même ceux à qui vous faites allusion, car ils ont fait ce qu’ils ont pu pour le Mali. Vous devez leur rendre hommage et exprimer votre gratitude et votre reconnaissance parce qu’ils ont rendu service à la France par le passé.



Mais force est de constater que chaque chose a une fin. Je vous prédis la fin de l’hégémonie de la France en République du Mali et en Afrique pour la simple raison que nous n’accepterons jamais, au grand jamais, les erreurs qui ont été commises par nos devanciers. Le Mali fût, le Mali est et le Mali sera.



Vive la République ! Vive le Mali ! Qu’Allah bénisse le Mali !»



Rassemblés par Ousmane Tangara