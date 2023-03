Aboubacar Sidiki Fomba, Président de l’ADEPM : «Macron s’est adressé aux hommes politiques qui sont esclaves de la France » - abamako.com

Publié le mardi 7 mars 2023 | Le challenger

« Je ne cautionne pas, et je n’ai jamais cautionné la politique de la France au Mali. Donc ses propos ne me concernent pas. Il s’est adressé plutôt aux hommes politiques qui sont esclaves de la France, et qui sont aux ordres de la France.



Ces politiciens qui se mettent à la tâche de la France et se mettent à ses services, ils doivent maintenant consommer la honte et comprendre que les dirigeants français eux-mêmes ne les respectent pas, et ne leur font même pas confiance. Ces politiciens doivent comprendre une chose pour que les occidentaux te respectent et accordent du crédit à toi-même et à ton pays, il faut qu’ils soient convaincus que toi-même tu respectes et aimes ton pays, qu’ils voient que tu es un patriote. Mais si tu leur montres que tu es apatride, que tu es prêt à trahir ton pays pour l’intérêt de la France, ils ne vont jamais te respecter. Il faut que les politiciens se respectent. Voilà maintenant qu’ils se mettent au service de la France, et les voilà humiliés par le président français ! »