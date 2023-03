Axe Bamako-Conakry-Ouagadougou : le Premier ministre Choguel Maïga félicite les ministres en charge des Affaires étrangères à Doha - abamako.com

Axe Bamako-Conakry-Ouagadougou : le Premier ministre Choguel Maïga félicite les ministres en charge des Affaires étrangères à Doha Publié le mardi 7 mars 2023

Axe Bamako-Conakry-Ouagadougou : le Premier ministre Choguel Maïga félicite les ministres en charge des Affaires étrangères à Doha

Présent à Doha au Qatar dans le cadre de la 5e Conférence des Nations unies sur les PMA, le Premier ministre malien a discuté avec la cheffe de la diplomatie burkinabè, Madame Olivia Rouamba, en compagnie du ministre malien en charge des Affaires étrangères, Monsieur Abdoulaye Diop et la ministre du Plan et de la Coopération internationale guinéenne, Madame Rose Pola Princemou.



Choguel MAIGA a félicité les trois ministres en charge des Affaires étrangères pour le travail remarquable qu’ils ont effectué au Sommet tripartite de Ouagadougou, mais aussi pour la concrétisation de leur unité d’actions au Sommet de l’Union africaine en février dernier à Addis abeba. « Nos peuples sont prêts à se donner la main et notre rôle en tant qu’Exécutifs, c’est de mettre en musique ce que veulent nos peuples », a déclaré le Premier ministre malien.



Madame Olivia ROUAMBA a salué cette rencontre tripartite qui a permis d’échanger sur les perspectives de la collaboration entre les trois pays. Elle a réaffirmé le ferme engagement des ministres qu’ils sont à multiplier les réflexions en vue de renforcer les actions de coopération. « Ces encouragements nous mettent du baume au cœur et nous confortent à plus d’initiatives afin d’être à la hauteur des attentes de nos populations » a-t-elle conclu.







