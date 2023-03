Clôtures du Séminaire de réflexion sur les dynamiques d’intégration de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes au Mali : Les participants recommandent la mise en place un organe de suivi-évaluation de la feuille de route - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Clôtures du Séminaire de réflexion sur les dynamiques d’intégration de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes au Mali : Les participants recommandent la mise en place un organe de suivi-évaluation de la feuille de route Publié le mardi 7 mars 2023 | aBamako.com

Tweet





La capitale malienne a abrité pour la première fois durant cinq jours, du 28 février au 4 mars 2023, un séminaire de sur les dynamiques d'intégration de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives au Mali, placé sous le haut parrainage de Monsieur Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du gouvernement et Madame la Ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant de la Famille.



Une Initiative innovante et historique, car organisé par le Ministère de l’Administration Territoriale et la décentralisation et celui en charge de la promotion de la Femme, avec le soutien du Projet d’Appui aux Élections au Mali (PAREM) initié conjointement par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ONU-Femme et la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali, a réuni l’ensemble des acteurs de la démocratie, de l’écosystème politique et électoral, les partenaires techniques et financiers de la coopération multilatérale accrédités au Mali, les organisations de la société civile et particulièrement celles féminines pour des échanges et débats sans concession sur le questionnement des dynamiques d'intégration de la dimension genre dans le processus électoral et les réformes politiques et administratives au Mali.



Ce séminaire s’est inscrit en droite ligne avec l’opérationnalisation des réformes politiques, administratives et électorales en ligne avec la politique nationale Genre adoptée 2010 et en conformité avec le cadre stratégique pour la refondation de l’Etats (CSRE) 2022-2031 assorti plan d’actions prioritaires du Gouvernement de transition pour la période 2022-2024.

Comme vous le savez ladite politique genre a permis l’adoption de la Loi n 2015-052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès des fonctions nominatives et électives. L’application de cette loi a contribué l’enregistrement d’une forte représentation des femmes lors des élections communales de 2016 et les législatives 2020. L’on est passé de 9% de femmes élues aux communales de 2009 à 25% en 2016 et de 9,52 aux législatives de 2013 à 28,57% en 2020.



A l’’issue des travaux, des nombreuses recommandations ont été faite dont est issus une feuille de route qui est proposé aux autorités maliennes ainsi qu’aux partenaires pour accompagner la prise en compte du genre dans le processus électoral et dans les réformes politiques et administratives en vue d’assurer l’organisation du référendum et des élections générales, ainsi que la conduite des réformes dans une démarche inclusive et représentative de l’ensemble de la population malienne, femmes et hommes.

Parmi ces recommandations fortes, il peut être cité les suivantes

 Au titre de l’atelier 1 relatif à Analyse des dynamiques Genre dans la gouvernance et les processus des réformes au Mali.

À l’adresse des Autorités et pouvoirs publics du Mali

 Faire l’audit genre des politiques et programmes des départements ministériels et des institutions

 Veiller à l’application effective de la loi N°2015-052 du 18 décembre 2015;

 Création d’une ligne budgétaire pour le fonctionnement des organes du mécanisme institutionnel du genre au niveau national, régional et local ;

 Organiser des sessions de renforcement des capacités des femmes et des jeunes sur les réformes administratives, politiques et institutionnelles en langues nationales ;





À l’adresse des Organisations féminines

 Organiser des sessions de formation sur le leadership et le développement personnel ;

 Initier des activités pour fédérer et renforcer la solidarité entre les organisations féminines ;

 Encourager les OSC féminines à s’approprier et à vulgariser davantage les textes et les réformes.

 Recommandations fortes à l’adresse des Partis politiques

 Veiller à instaurer le quota genre dans toutes les instances des partis politiques ;

 Veiller au respect du genre au sein des partis politiques.

À l’adresse des Organisations de la société civile

 Faire l’évaluation et prendre en compte le genre dans la gouvernance des OSC ;

 Organiser les états généraux de la société civile en prenant en compte la dimension genre.

À l’adresse des Partenaires techniques et Financiers

 Veiller à l’application de la recommandation du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’allocation de 15% de l’aide au développement à l’égalité femme/homme et à l’autonomisation des femmes ;

 Accompagner davantage les organisations de la société civile dans le cadre des activités genre, du processus électoral et des réformes.

À l’adresse des légitimités traditionnelles coutumières et religieuses

 Garder une position de neutralité dans les limites des textes qui les encadrent ;

 Prendre en compte la dimension genre dans les conseils de villages, des quartiers et des fractions.

Recommandations spéciales

 S’assurer de l’effectivité de l’intégration du genre dans le processus électoral et les réformes ;

 Prôner la bonne gouvernance et le respect des textes dans les associations et les partis politiques.



 Au titre de l’atelier 2 relatif à l’analyse SWOT des principaux acteurs institutionnels pour une prise en compte plus accrue du genre dans les réformes politiques, électorales et administratives en cours et à venir au Mali.



À l’endroit de l’Etat

 Mettre en place un mécanisme pour éviter la montée de l’influence religieuse dans le champ politique

 Diligenter la mise en œuvre de la Politique Nationale Genre et la vulgariser dans les langues nationales

 Dépolitiser l’administration et éviter le népotisme

A l’endroit des organisations féminines

 Faire les restitutions des formations reçues dans leurs bases

 Se mobiliser pour attaquer les décisions administratives discriminatoires devant la section administrative de la cour suprême ;

 Inciter les femmes à se présenter aux échéances électorales.

A l’endroit des partis politiques

 Former les militants (es) et les citoyens (nes) sur les thématiques liées aux processus électoraux ;

 Appliquer et vulgariser la loi électorale et la charte des partis

A l’endroit des organisations de la société civile

 Assurer, la mobilisation sociale et la formation pour susciter l’adhésion aux réformes en cours et aider à relever le taux de participation aux processus électoraux ;

 S’approprier, suivre et évaluer les réformes politiques et administratives afin de bien observer les processus électoraux, et communiquer régulièrement sur les insuffisances et irrégularités à qui de droit.

A l’endroit des Partenaires techniques et financiers

 Accompagner la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la feuille de route de l’atelier

 Initier et renforcer le dialogue des politiques pendant et après les réformes politiques et administratives et alléger les procédures d’obtention de financements des programmes et projets dans le cadre des réformes en cours

A l’endroit des légitimités traditionnelles et religieuses

 Rester dans la limite du statut régissant les rôles et places qui leur sont dévolus

 Sensibiliser les populations sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble

Recommandation spéciale

 Renforcer les lois relatives aux élections par des dispositions de sanctions



 Au titre de l’atelier 3 relatif à la Présentation et capitalisation des projets et initiatives passés et en cours portés par les acteurs institutionnels clés en matière de prise en compte du Genre dans les réformes politiques, électorales et administratives en cours et à venir au Mali

A l’endroit des autorités

- Impliquer davantage les femmes rurales dans le processus électoral à travers l’information, la sensibilisation et la formation ;

- Mettre en place un organe de coordination de prise en charge du genre en termes d’implication et d’engagement ;

- Avoir une compréhension concertée des concepts genre à travers un renforcement des capacités des acteurs

- Respecter les lois et les conventions nationales et internationales ratifiés notamment le Protocole de Maputo, la Charte Africaine des droits des peuples et la loi n° 2015 -052 du 18 Décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l’accès aux fonctions nominatives et électives.

A l’endroit des organisations féminines

- Promouvoir l’attente et la cohésion entre les organisations et associations féminines du Mali ;

- Actualiser la cartographie administrative des structures associative féminines ;

- Fédérer les efforts des organisations féminines afin de promouvoir la sensibilisation, l’information et la formation

A l’endroit des partis politiques

- Veiller à mieux positionner les femmes sur les listes de candidatures en leur favorisant, en cas de paiement de caution et leur assurer un bon positionnement à sur les listes à investiture ;

- Encourager les femmes au sein des partis politiques par stimulation de poste à responsabilité ;

- Inviter les femmes à plus de stabilité et de cohésion les unes en faveur des autres tant au sein des partis politiques que des regroupements politiques

A l’endroit des organisations de la société civile

- Renforcer l’entraide et la cohésion entre les femmes politiques et non politiques et les encourager à briguer les postes électifs en cas de candidature indépendantes

- Sauvegarder les intérêts du genre à travers la veille citoyenne et la collaboration entre les structures féminines ;

- Sauvegarder les intérêts du genre à travers les rôles de veille citoyenne, de plaidoyer et la mutualisation des initiatives pour prévenir et gérer les crises pré et post électorales ;

- Sensibiliser davantage pour briser les pesanteurs sociales culturelles qui freinent les candidatures féminines ;

A l’endroit des Partenaires techniques et financiers

- S’impliquer techniquement et financièrement auprès des associations féminines pour leur épanouissement

- Accompagnement des organisations féminines en termes de renforcement de capacité pour assurer davantage leur implication dans les réformes politiques et institutionnelles

A l’endroit des légitimités traditionnelles et coutumières

- Sortir du cadre politique pour faire face à leurs missions régaliennes

- Réduire les pesanteurs liées aux US et coutumes afin de permettre aux femmes une meilleure participation à la vie sociale, économique et politique

Recommandation spéciale

- Rehausser le taux de nomination des femmes aux postes de responsabilités conformément aux dispositions de la loi 2015 - 052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures pour promouvoir le genre dans les fonctions nominatives et électives











 Au titre de l’atelier 4 relatif à la présentation et capitalisation des projets et initiatives passés et en cours portés par les acteurs de la société civile, les organisations féminines et les organisations de la jeunesse clés en matière de prise en compte du Genre dans les réformes politiques, électorales et administratives en cours et à venir au Mali.

A l’endroit des Autorités et pouvoir publics du Mali

- Faire un audit de l’ensemble des politiques publiques et des PDSEC en incluant le triptyque genre-chômage et changement climatique.

- Formation des membres du CNT, le système judiciaire, les acteurs politiques et associatifs sur la loi 052 et les violences basées sur le genre en période électorale.

- Formation des officiers d’état-civil sur la loi 052

A l’endroit des Organisations féminines

- Activités de sensibilisation nationale sur l’observation électorale en coordination avec les associations féminines et les Directions régionales de la promotion de la femme et les bureaux régionaux de l’AIGE en prélude aux échéances électorales

- Activités de plaidoyer pour une plus grande participation des femmes et des jeunes en tant qu’électrices, candidates et membres des bureaux de votes

- Former les femmes à la gestion, a la prise de parole publique et au leadership féminin

A l’endroit des Partis politiques

- Coaching des peers (homme-femme : camarades) au sein des formations politiques

- Vulgarisation de la loi 052 au sein des formations politiques et les collectivités territoriales décentralisées et accompagnement des femmes.

A l’endroit des Organisations de la société civile

- Lancement d’une « Caravane de la paix, de la cohésion sociale pour un processus électoral inclusif et apaisé »

- Actualisation du projet Salle de Veille des Femmes (Women Situation Room) qui implique un large éventail d'activités qui doivent aboutir à l’effectivité de la participation des femmes pour un processus électoral et politique apaisé et accompli au Mali.

A l’endroit des Partenaires techniques et Financiers

- Formation des officiers d’état-civil sur la loi 052

- Prise en compte du Genre dans l’élaboration des PDSEC

A l’endroit des légitimités traditionnelles coutumières, et religieuse

- Sensibilisation des leaders communautaires, religieux et les associations féminines sur la loi 052 et la nécessité d’impliquer davantage les femmes dans la gouvernance politique

- Extension de l’initiative « Arbres à Palabre » qui met les femmes au centre de la gouvernance locale.

Une recommandation spéciale

- Mise en place d’une initiative innovante multi acteurs « ONE MALI GENDER TEAM » ayant le Genre en partage pour la capitalisation des acquis, l’extension des meilleures pratiques pour une synergie d’actions effectives à la participation des femmes aux processus politiques

 Au titre de l’atelier 5 relatif à la question de l’élaboration de la feuille de route pour une prise en compte plus accrus du Genre dans le processus de réformes politiques, électorales et administratives en cours et à venir au Mali ? : Actions, outils et modalités d'accompagnement du gouvernement et des acteurs clés.

A l’adresse des Autorités et pouvoir publics du Mali

- Définir clairement les priorités et orientations pour la prise en compte de l’égalité du genre dans les réformes en cours ;

- Prendre des dispositions sécuritaires pour interpeller les auteurs des violences basées sur le Genre lors des élections

- Respecter la Loi électorale en son article 78

- Promouvoir la participation accrue des femmes dans la gestion des affaires publiques ;

- Mettre en place un cadre d’échanges et de collaboration avec partenaires techniques et financiers et la société civile pour la mise en œuvre de la feuille de route.

A l’endroit des organisations féminines

- Encourager les organisations féminines à se mettre en synergie pour la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets programmes, y compris la mobilisation des ressources auprès des partenaires ;

- Assurer le renforcement des capacités institutionnelles des organisations féminines et de leurs membres ;

- Encourager les organisations féminines à axer leurs interventions sur les priorités locales.

- Inciter les femmes à une solidarité plus accrue entre elles lors des élections



A l’endroit des partis politiques

- Encourager les partis politiques à choisir les femmes comme tête de liste lors des élections ;

- Encourager les partis politiques à développer des programmes de formation au profit des femmes militantes.

A la société civile

- Encourager les organisations de la société civile à mieux prendre en charge les préoccupations féminines ;

- Promouvoir la bonne gouvernance au sein des organisations de la société civile.

A l’endroit des Partenaires techniques et financiers

- S’assurer de l’implication de l’ensemble des acteurs locaux dans la mise en œuvre et le suivi et évaluation des projets financés ;

- Impliquer davantage les parties prenantes y compris les bénéficiaires finaux dans l’évaluation des projets.

A l’adresse des légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses

- Encourager les légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses à s’impliquer davantage dans la promotion et la protection des droits des femmes ;

- Inviter les légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses à impliquer les femmes dans la gestion des affaires communautaires.

Recommandation spéciale

- Mettre en place un organe de suivi – évaluation de la feuille de route, comprenant les représentants de l’Etat (au niveau national et régional et local), les organisations de la société civile, les collectivités territoriales et les partenaires techniques et financiers.





 Au titre de l’atelier 6 relatif à la place et rôle des partenaires techniques et financiers (multilatéraux, bilatéraux et coopération décentralisée) dans la mise en œuvre de la feuille de route et dans l’accompagnement du Gouvernement et des acteurs clés.



A l’endroit de l’Etat

- Définir clairement ses priorités et orientations pour la prise en compte de l’égalité du genre dans les reformes en cours ;

- Promouvoir la participation accrue des femmes dans la gestion des affaires publiques ;

- Mettre en place un cadre d’échanges et de collaboration avec partenaires techniques et financiers et la société civile pour la mise en œuvre de la feuille de route ;

- Effectuer le suivi-évaluation de la mise en œuvre des projets en faveur des femmes ;

- Promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des projets féminines ;

- Encourager les femmes à s’intéresser à la vie politique ;

A l’endroit des organisations féminines

- Encourager les organisations féminines à se mettre en synergie pour la conception, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets programmes y compris la mobilisation des ressources auprès des partenaires ;

- Assurer le renforcement des capacités institutionnelles des organisations féminines et de leurs membres ;

- Encourager les organisations féminines à axer leurs interventions sur les priorités locales

A l’endroit des partis politiques

- Encourager les partis politiques à choisir les femmes comme tête de liste lors des élections ;

- Encourager les partis politiques à développer des programmes de formation au profit des femmes militantes

A la société civile

- Encourager les organisations de la société civile à mieux prendre en charge les préoccupations féminines ;

- Promouvoir la bonne gouvernance au sein des organisations de la société civile



A l’endroit des Partenaires techniques et financiers

- S’assurer de l’implication de l’ensemble des acteurs locaux dans la mise en œuvre et le suivi et évaluation des projets financés ;

- Impliquer davantage les parties prenantes y compris les bénéficiaires finaux dans l’évaluation des projets

Aux légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses

- Encourager les légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses à s’impliquer davantage dans la promotion et la protection des droits des femmes ;

- Inviter à impliquer les femmes dans la gestion communautaire

-

Recommandation spéciale

- Mettre en place un organe de suivi-évaluation de la feuille de route à tous les niveaux (local, régional et national) comprenant l’Etat, les organisations de la société civile, les organisations, les collectivités territoriales et les Partenaires techniques et financiers.