Organisation du Hadj : la filière privée donne les raisons de la hausse du coût du pèlerinage 2023 Publié le mardi 7 mars 2023

© aBamako.com par MS



La Commission d’Organisation du Pèlerinage de la Filière Privée a organisé ce mardi 7 mars 2023 une conférence de presse à la Maison du Hadj de Bamako pour donner les raisons de la hausse du coût du pèlerinage 2023. Cette conférence, présidée par la Coordinatrice de la Commission d’organisation, Cissé Fatoumata Kouyaté, a livré les facteurs à la base de cette augmentation. Entre autre, la guerre en Ukraine qui a causé l’augmentation du coût du pétrole, l’augmentation du coût des prestations à Mina et à Arafat pouvant aller jusqu’à 300%, la démolition des immeubles du centre de la Mecque et leur remplacement par des immeubles modernes et couteux, la hausse du taux de change du dollar, l’augmentation du coût des services du - Muassassa: 400%. " Contrairement à la filière gouvernementale, nous ne bénéficions pas de subvention’’, a indiqué Mme Cissé Fatoumata Kouyaté.



Également cette cherté du tarif de la filière privée est dûe à la suppression d’environ 55% du quota normal et la restitution par les autorités saoudiennes de l’ancien quota.



Toutefois le coût du Hadj de l’édition 2023 au Mali est l’un des plus bas de la sous-région avec 4.675.000 F CFA contre 5.525.000 F CFA en Cote d’Ivoire, a comparé la conférencière.



M.S