Lutte contre la Corruption: Le CPLC s’engage à jouer son rôle - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Lutte contre la Corruption: Le CPLC s’engage à jouer son rôle Publié le mardi 7 mars 2023 | L’express de Bamako

© aBamako.com par MS

7ème édition de la Semaine de la Jeunesse contre la corruption: c`est parti pour une semaine de sensibilisation

Tweet





Dans le cadre de la 7ème édition de la Semaine de la jeunesse contre la corruption qui s’est déroulée, du 1er au 07 mars 2023 à Bamako et dans certaines régions, la Communauté de Pratique en Matière de Lutte Contre la Corruption (CPLC) a procédé, le jeudi 02 mars 2023, au lancement de ses activités de lutte contre la corruption. Le thème retenu pour cette édition était: «Construire ensemble un monde uni contre la corruption». On notait la présence de plusieurs acteurs et partenaires de la lutte contre la corruption au Malià cette cérémonie officielle de lancement des activités sous la houlette du Dr Moumouni Guindo, président de l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite (OCLEI). Une semaine soutenue financièrement par le Projet d'Appui à la Lutte contre la Corruption pour et par l'égalité des Genres (LUCEG-ENAP).



La présidente de la Communauté de Pratique en Matière de Lutte Contre la Corruption, Mariam Diama Sanogo a salué l’important rôle que jouent les structures de lutte contre la corruption, et en particulier l’Office Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite (OCLEI), dans la promotion de la bonne Gouvernance, de l’intégrité, de la responsabilité et de la transparence qui, dit-elle, «sont autant de valeurs devant servir de repères à notre pays pour son développement».Elle dira que le Gouvernement a intégré la lutte contre la corruption dans ses priorités de développement. Le président de l’Office Central de Lutte l’Enrichissement Illicite (OCLEI), Dr Moumouni Guindo estime que la lutte contre la corruption est une mission permanente à laquelle s’attellent ses services et leurs partenaires.



Il a rappelé plusieurs actions menées par sa structure depuis le début de cette année pour prévenir la corruption, promouvoir la transparence et renforcer les Institutions du pays. M. Guindo a ajouté que la lutte contre la corruption doit, au regard des effets dévastateurs qu’engendre ce fléau, impliquer et inclure l’ensemble des populations et des structures du pays.Pour sa part, le Directeur du Projet d’Appui à la Lutte Contre la Corruption pour et par l’Egalité des Genres (LUCEG), Jean Paul a déclaré que la corruption exacerbe la pauvreté et les inégalités en détournant les richesses et les biens publics. «Et nous le savons, c’est une sagesse universelle : sans développement inclusif, il ne peut y avoir de véritable paix durable, il ne peut y avoir une sécurité durable», a-t-il ajouté.Le chargé d’Affaires de l’Ambassade du Canada au Mali a rassuré tous les acteurs intervenant dans le domaine de la lutte contre la corruption de l’accompagnement de son pays



.Par Fatogoma COULIBALY