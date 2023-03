Célébration de la journée du 8 Mars au Mali : Une grande cérémonie prévue demain au stade omnisport pour célébrer les femmes et leurs rôles incontournables dans la société - abamako.com

Célébration de la journée du 8 Mars au Mali : Une grande cérémonie prévue demain au stade omnisport pour célébrer les femmes et leurs rôles incontournables dans la société Publié le mardi 7 mars 2023

Comme chaque Année, la journée du 8 mars est célébrée à travers le monde pour magnifier la Femme mais aussi pour faire le bilan sur la situation des femmes, les droits obtenus et le chemin restant à parcourir. Pour l’année 2023, cette célébration se fera sous le thème international « pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’Egalite des sexes ». Au Mali comme à l’accoutumée, c’est le département ministériel de la promotion de la femme de l’Enfant et de la Famille qui donne le coup d’envoi de la célébration de cette journée. Cette année encore plus que les précédentes, le département avec en tête madame la ministre Wadidie Foune COULIBALY , organise une grande cérémonie placée sous la présidence du chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta.



Officialisée par les nations unies en 1977, la journée internationale des droits des femmes ou journée internationale des femmes, trouve son origine dans les luttes des ouvrières et des suffragettes du début du XXème siècle, pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Cette journée est devenue depuis lors une occasion pour les pays à travers le monde, de faire le bilan sur la situation des femmes, les droits obtenus et le chemin restant à parcourir. Pour Cette Edition, le thème international choisi est « pour un monde digital inclusif : innovation et technologies pour l’Egalite des sexes », un thème associé au thème prioritaire de la 67eme session de la commission de la condition de la femme (CSW-67).



Au Mali, les autorités en parallèle de ce thème ont décidé que le thème national soit « femmes actrices incontournables debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale, la réconciliation au Mali ». Ce Choix n’est pas anodin, puisque notre pays traverse une crise multidimensionnelle qui nécessité l’implication de tous, et particulièrement des femmes connues pour être source de paix et de douceur.



Hormis le port du tissu Wax avec des annotations concernant le 8 mars, le ministère de la promotion de la femme de l’Enfant et de la Famille comme les années précédentes organisera une grande cérémonie demain 8 mars au stade omnisports Modibo Keita à partir de 9 Heures. Cette cérémonie qui sera présidée par le chef de l’Etat , le Colonel Assimi Goïta sera couronnée par un défilé des groupes et associations de femmes militantes. Un évènement à ne pas manquer et pour lequel madame la Ministre Wadidie Founè COULIBALY a déployé des moyens colossaux pour que soit convenablement célébrée la Femme Malienne.