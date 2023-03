Nouvelle Constitution : la Ligue Malienne des Imams et Érudits pour la Solidarité islamique appelle les musulmans patriotes à voter contre - abamako.com

Nouvelle Constitution : la Ligue Malienne des Imams et Érudits pour la Solidarité islamique appelle les musulmans patriotes à voter contre Publié le mardi 7 mars 2023

© aBamako.com par MS

Remise officielle du projet de la nouvelle constitution de la République du Mali par la Commission de finalisation au président de la Transition, Assimi Goïta

La Ligue Malienne des Imams et Érudits pour la Solidarité islamique a lancé un appel solennel à tous les musulmans patriotes à voter contre le projet de nouvelle constitution sous sa forme actuelle. Cet appel a été lancé au cours d'un point de presse tenu ce mardi 07 mars 2023. En effet, la Ligue malienne des Imams et Érudits pour la Solidarité islamique avait demandé le retrait pur et simple du mot de la laïcité sur toutes ses formes de l'avant-projet de Constitution. Ci-dessous la teneur du message lancé avant le référendum en vue sur la nouvelle Constitution.



Dieu le miséricordieux le tout miséricordieux nous commande dans la Sourate 3 la famille d'Imran verset 103, nous citons[...et cramponnez-vous fermement tous ensemble à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés.] Fin de citation.



Considérant les termes de notre message sur l'avant-projet de la nouvelle constitution du Mali, délivré lors de notre point de presse du 10 janvier 2023, prônant le retrait pur et simple du mot de la laïcité sur toutes ses formes de l'avant-projet de constitution, tout en le remplaçant par l'Etat multiconfssionel constituant le vrai point de départ de la refondation de l'État du Mali;



Considérant que notre demande a été ignorée par la commission de finalisation; La ligue malienne des Imams et Érudits pour la solidarité islamique (LIMAMA) agissant:



Versez ALLAH (SWT),



Pour Seydina Mohammad (SWS),



Pour L'ISLAM



Et pour notre patrie, le MALI exhorte solennellement tous les Musulmans patriotes, à voter contre le projet de constitution sous sa forme actuelle, lors du referendum.



Pour mémoire:



La LAÏCITÉ, dont la définition est à géométrie variable, est une astuce que les gouvernants utilisent à leur guise pour cadenasser la ou les religions. Cette pratique a été usitée tant par le pouvoir colonial que par tous les régimes de l'ère d'indépendance qui ont gouverné notre pays.



Qu'Allah bénisse et protège le MALI et les Maliens.



Paix et salut sur le plus illustre des envoyés Mohammad Rassouloullahi.



Fait à Bamako, le 07 mars2023

P/ le Président p.o



Le secrétaire général

L'Imam Gaoussou Sidiki Mainta



