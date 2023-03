Mali : 1,8 millions de personnes ont bénéficié de l’assistance alimentaire du PAM - abamako.com

Mali : 1,8 millions de personnes ont bénéficié de l'assistance alimentaire du PAM Publié le mardi 7 mars 2023

© aBamako.com par MS

Dîner de presse du Programme Alimentaire Mondial

Bamako, le 6 mars 2023. Le Programme Alimentaire Mondial a organisé un dîner de presse au Parc National ce lundi Tweet

Ces chiffres ont été donnés par le Programme Alimentaires Mondial le lundi 06 mars 2023, lors d'un dîner d'échange avec la presse malienne au parc national de Bamako. 1,8 millions de personnes ont bénéficié de l'assistance alimentaire du PAM, a-t-on appris au cours de ce dîner d'échange présidé par le représentant et directeur-pays du Programme Alimentaire Mondial. M. Éric Perdison et du directeur adjoint, Ibrahima Diallo.



Ce dîner d'échange a été organisé pour informer l'opinion sur ce que le PAM fait comme activités au Mali pour accompagner le gouvernement en terme d'assistance aux populations.



Selon les Statistiques donnés sur le nombre de personnes touchées par le PAM en 2022, 1,8 million de personnes touchées par la crise ont bénéficié de l’assistance alimentaire et des transferts monétaires dans le cadre de la réponse d'urgence en 2022. Ce chiffre comprend 393 900 personnes déplacées et 34 590 réfugiés et représente 80% de la cible. 403 772 enfants âgés de 6 à 23 mois, de 6 à 59 mois et des personnes vivant avec le VIH/SIDA ont reçu des aliments nutritifs spécialisés et du cash pour prévenir et traiter la malnutrition.



Plus de 5 160 tonnes de produits alimentaires et d'aliments nutritifs spécialisés ont été distribuées.

69 millions de dollars US ont été distribués aux populations touchées sous forme de transferts en espèces pour répondre à leurs besoins alimentaires et nutritionnels de base..



En 2023, le PAM entend aussi cibler 3,8 millions de personnes vulnérables, y compris les personnes déplacées, des réfugiés, des femmes enceintes et allaitantes et des enfants dans le cadre des programmes de prévention et traitement de la malnutrition, au Mali.



Dans son intervention le représentant directeur-pays a indiqué que la situation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle devient de plus en plus grave. Face à cela, son équipe et lui entendent mobiliser les partenaires et les ressources pour pouvoir assister les populations qui sont dans le besoin.



M.S