Des plumes perdues : 153 terroristes neutralisés Publié le mercredi 8 mars 2023 | L'Informateur

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou

L’armée a causé d’énormes pertes dans les rangs des terroristes tout au long du mois de février dernier, d’après un traditionnel bilan mensuel dressé en début de semaine.



Les pertes humaines et matérielles infligées aux terroristes font état, selon le colonel Souleymane Dembélé, directeur des relations publiques des armées, de 153 neutralisés dont 79 interpelés, de 2 PKM, 74 PM, 2 Lance-roquette anti char, 7 véhicules, 20 fusils et 46 motos récupérés en plus de 100 têtes de bovins et une cinquantaine de sacs de riz. Auxquels se greffent la destruction d’une quinzaine de bases et autant d’engins explosifs.



Encore une fois, il ne s’agit que des pertes prouvées, alors que de nombreuses autres destructions sont probables. Ces estimations permettent bien de donner un ordre de grandeur de la pression exercée sur l’ennemie. L’artillerie les a pilonnés dans plusieurs localités du pays, notamment dans les régions de Mopti, Bandiagara et les cercles de Koro, Bankass, Ségou outre les secteurs de Sofara et Djénné. Au total, 84 missions offensives menées qui ont réduit les capacités opérationnelles des groupes terroristes, en les désorganisant et en affectant leur capacité de recrutement. Du coup, elles ont renforcé le moral des troupes régulières fortement soutenues par le peuple. A l’heure où d’obscures personnes ont tenté de saper leur moral.



Gao aussi a vu croître sa puissance de feu, avec la mise à disposition de drones de renseignement et d’attaque de très grande précision et d’un grand rayon d’action. Partout et sans répit, l’ennemie devra perdre des plumes jusqu’à la victoire finale. Ses actions d’éclat sont sans lendemain. L’obscurantisme ne triomphera pas de la liberté !



Fani