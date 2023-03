Championnat national de basket-ball : Le sponsor Orange-Mali au rendez-vous - abamako.com

Le championnat national de basket-ball a démarré ce vendredi 3 mars au Palais des sports Salamatou Maïga de Bamako. Le sponsor officiel de la Fédération malienne de basket-ball, Orange-Mali, n’a pas manqué à la tradition, sa présence remarquable témoigne ainsi son attachement à ce sport au Mali.



L’ouverture de la saison 2023-2024 du championnat national de basket-ball a eu lieu le vendredi dernier. Des représentants d’Orange-Mali se sont déplacés au Palais des sports pour marquer leur présence et réaffirmer leur soutien au basket-ball malien. Un match de gala a été joué à cette occasion entre le bureau fédéral et celui su sponsor.



La rencontre s’est soldée par le score de 13-6 dans une ambiance de bon enfant. Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, en charge de la communication institutionnelle et sponsoring à Orange-Mali, a indiqué que la société est le premier partenaire de la Fédération malienne de basket-ball et que c’est important pour elle de pouvoir être présente pour continuer à montrer au monde entier qu’au Mali aussi au niveau du basket-ball, il y a de vrais talents du même niveau que ceux qui évoluent à l’international.



Selon Mme Doucouré, la présence du sponsor officiel au démarrage du championnat 2023-2024 prouve à suffisance que c’est tout Orange-Mali qui soutient le basketball au Mali. “Comme chaque année, nous attendons le public toujours de plus en plus nombreux pour pouvoir suivre les matchs du championnat, soutenir nos équipes. De par notre responsabilité sociale d’entreprise, nous prônons aussi énormément le fair-play et nous souhaitons que tous les matchs puissent se faire dans de bonne entente“, dira-t-elle.



Dans le tableau des rencontres de cette première journée du championnat, le premier match a opposé l’AS Mandé à l’AS Police hommes, soldé par la victoire de l’AS Police 67-66. En Dames c’était l’AS Réal et le Stade de Bamako : 56-86. La Commune VI et l’AS Police : 75-79.



Ibrahima Ndiaye