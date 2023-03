Covid-19 : La première campagne de 2023 lancée ce lundi - abamako.com

Les responsables du département de la santé et du développement social, ainsi que ceux en charge de la lutte contre la propagation de la pandémie de covid-19 étaient devant la presse, le vendredi 03 mars 2023, au département tutelle. Ils ont annoncé que la première campagne de vaccination contre la pandémie de covid-19 au compte de l’année 2023 débute ce lundi 06 mars 2023 à la maison des aînés de Bamako. L’objectif de cette campagne de vaccination est de vacciner 695 479 personnes âgées de 12 ans et plus pendant 10 jours.



D’entrée, le secrétaire général par intérim du ministre de la santé et du développement social, Souleymane Traoré, a fait savoir que la vaccination reste et demeure un moyen efficace de lutte contre la pandémie de covid-19. Il a rappelé à tous, le respect des mesures barrières à savoir : se laver régulièrement les mains au savon ou utiliser le gel hydroalcoolique ; porter des masques, éternuer dans un mouchoir jetable ou dans le pli du coude ; mettre entre vous une distance d’au moins 1 mètre. Il a conseillé qu’il faut ajouter à ces mesures de prévention la vaccination contre la COVID-19. « La vaccination est l’un des moyens les plus sûrs et efficaces pour prévenir la maladie à coronavirus et contribuer à réduire sa propagation », explique-t-il.



L’intervention du Directeur du centre national d’immunisation du Mali, Dr. Ibrahima Diarra, a tourné autour des objectifs de cette première campagne de vaccination contre la covid-19 au compte de l’année 2023. Selon lui, il s’agit de réduire la morbidité et la mortalité attribuables à la covid-19 ; de vacciner 695 479 personnes âgées de 12 ans et plus pendant les 10 jours que durera la campagne ; d’amener au moins 80% des personnes sensibilisées à accepter la vaccination ; de détruire 100% des déchets issus de la vaccination etc.



Quant aux cibles, Dr. Diarra a informé que la cible de la vaccination sera constituée des personnes âgées de 12 ans et plus incluant les femmes enceintes et les femmes allaitantes. « Lors des séances de vaccination, un accent particulier sera mis sur : les travailleurs socio-sanitaires ; les élèves et étudiants ; les transporteurs ; les gargotières ; les agents de sécurité/vigiles ; les orpailleurs ; les populations déplacées internes ; les rapatriés ; les réfugiés ; les personnes dans les zones difficiles d’accès pour des raisons sécuritaires ; les enseignants ; les personnes avec comorbidités ; les commerçants ; les adolescents, les personnes en situation de handicap etc. en ce qui concerne les stratégies qui seront utilisées lors de cette première campagne de l’année 2023 », a-t-il expliqué. Dr. Diarra a expliqué que les stratégies suivantes seront appliquées: la stratégie fixe dans les Centres de santé communautaires, dans les centre de santé de références, ainsi que dans les hôpitaux ; la stratégie avancée dans les villages, hameaux et quartiers ; la stratégie mobile dans les camps des déplacés internes ; la stratégie porte à porte exceptionnellement toujours précédée par une sensibilisation ; les stratégies novatrices telles que les vaccinodromes au niveau des marchés, autogares, grandes écoles, lycées, écoles de santé, universités, instituts de formation des maîtres et autres sites à forte concentration de population comme les lieux d’activités de masses (Foire, festival…) ; les stratégies d’opportunités ( services étatiques et privés, sites de manifestations culturelles et politiques etc.). Le Directeur du centre national d’immunisation a révélé que le Mali dispose de plus de 11 millions de doses de vaccins et que plus de 20 millions de doses sont annoncées afin de permettre au pays de satisfaire les besoins des populations. Signalons que la campagne débute ce lundi matin à la maison des aînés de Bamako et est financée par l’USAID à travers le projet JS/M-RITE.



Moussa Samba Diallo