Processus de paix au Mali : La Coordination Kel Ansar et Alliés invite les parties signataires de l’Accord à œuvrer à rapprocher les positions - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Processus de paix au Mali : La Coordination Kel Ansar et Alliés invite les parties signataires de l’Accord à œuvrer à rapprocher les positions Publié le mercredi 8 mars 2023 | Le Républicain

Tweet

Dans le but de préserver la paix, le Président de la Coordination Kel Ansar et Alliés (CKAA), Cissé Oumar Hamama Ansari, a invité les partis signataires de l’accord d’Alger à œuvrer à rapprocher les positions et se donner la main pour le bien commun du peuple malien. « Aujourd’hui, notre seul ennemi, c’est le manque de cohésion contre lequel nous devons nous unir afin de l’éradiquer. La cohésion, la paix et le vivre ensemble demeurent notre credo et conformément à nos statuts et objectifs, la Coordination Kel Ansar et Alliés ne ménagera aucun effort pour contribuer au renforcement d’une cohabitation pacifique inter et intracommunautaire au Mali en général ». Ces propos ont été tenus par le président de CKAA, le jeudi 2 mars 2023 à Bamako. C’était au cours d’un diner appelé « Thé familial avec la presse ».



Ils étaient plus d’une vingtaine de journalistes des différents organes de presse écrite, de l’audiovisuel, de la presse en ligne, des animateurs et des directeurs de publications à répondre présent à l’invitation du président de la Coordination Kel Ansar et Alliés (CKAA). En plus des hommes de média, l’on notait aussi la présence des membres et militants de ladite coordination avec à sa tête son président, Cissé Oumar Hamama Ansari. Ce dernier a fait savoir à ses invités que cet espace est instauré pour discuter, échanger et partager les réflexions autour de la paix. L’initiative s’inscrit dans la vision des cadres de la coordination majoritairement Kel Ansar de conjuguer leurs efforts pour trouver une solution aux maux qui minent notre société.



Aux dires du premier responsable de la CKAA, la démarche a consisté tout simplement à mettre les populations à la base comme actrices du changement pour parvenir à la paix. « C’est dans cette optique que ces cadres kel Ansar installés un peu partout à travers le monde et les alliés qui sont de toutes les ethnies ont organisé des rencontres entre les différentes communautés, notamment du Nord. Ces rencontres ont eu en son temps comme impact immédiat de dissiper le climat de méfiance entre les populations elles-mêmes. Il faut noter qu’il fut une période où des membres d’une même famille se méfiaientt les uns des autres et le climat social était constamment menacé. Ces populations ont fini par comprendre que seule dans l’Union et le dialogue nous pouvons avoir notre épingle du jeu dans le cadre de l’instauration de la paix », a expliqué le président de la CKAA.



Fidèle à sa devise, « Ensemble pour la Paix, la Bonne Gouvernance, le développement local et la Cohésion Sociale entre toutes les Communautés », la Coordination Kel Ansar et Alliés s’est donnée comme mission principale de continuer à œuvrer dans cette démarche de rassemblement des différentes communautés pour des retrouvailles familiales. D’où la mise en place de ce concept appelé « Thé familial avec la presse » pour rassembler autour d’un verre de thé en discutant en toute franchise et sans tabous des points de divergences et des convergences. La Coordination Kel Ansar et alliés, à travers ce thé familial, entend ainsi inscrire son action dans une démarche inclusive en faveur de la paix et de la réconciliation au Mali et également tendre la main aux médias. Par la voix de son président, la CKAA a exprimé sa volonté d’appuyer les autorités pour la quête de la paix et de la réconciliation. « Nous profitons de cette occasion pour inviter les partis signataires de l’accord d’Alger à œuvrer à rapprocher les positions et se donner la main pour le bien commun du peuple malien. Aujourd’hui, notre seul ennemi, c’est le manque de cohésion contre lequel nous devons nous unir afin de l’éradiquer.



La cohésion, la paix et le vivre ensemble demeurent notre credo et conformément à nos statuts et objectifs, la Coordination Kel Ansar et Alliés ne ménagera aucun effort pour contribuer au renforcement d’une cohabitation pacifique inter et intracommunautaire au Mali en général. Chaque fois que nous parlons de Paix, ne regardons pas la Couleur des gens, mais regardons leurs actions en vue de renforcer cette paix », a déclaré Cissé Oumar Hamama Ansari.



L’occasion a été saisie par la Coordination d’inviter les forces vives de la nation de promouvoir les actions de paix et de développement durable ; de contribuer au renforcement des liens fraternels et de coopération.



Au cours de ce diner, l’Association pour le Suivi des Orphelins au Sahel Tombouctou (ASSOS Sahel) a décerné une attestation de reconnaissance au président de la CKAA.



Sidiki Dembélé