Nouvelle constitution : l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) adhère au projet finalisé - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Nouvelle constitution : l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) adhère au projet finalisé Publié le mercredi 8 mars 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par AS

13è Congrès de l`UNTM

Le premier ministre Soumeylou Boubèye Maiga a présidé le 21 Mars 2019, le 13è Congrès de l`UNTM. Tweet



Dans un communiqué dont abamako.com a reçu copie, l'Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) affirme solennellement son adhésion "sans réserves aux dispositions pertinentes à l'issue de la finalisation du projet de Constitution marquée par des Reformes et reformulations convenables pour le Mali". Ci-dessous le communiqué de l'UNTM.



Après sa forte participation aux Assises Nationales de la Refondation (A.N.R.). sa présence dans la Commission de suivi des Recommandations, son implication dans la Commission de finalisation du Projet de la Nouvelle Constitution en vue de l'adapter aux réalités du Mali :



⚫ Le Bureau Exécutif de l'Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) salue la volonté politique du Président de la Transition d'une inclusion sans réserves de l'ensemble des forces politico-sociales dans la conception des outils préparatoires des élections démocratiques crédibles, transparentes dont le Mali devra faire face:



Le Bureau Exécutif de l'U.N.T.M affirme solennellement son adhésion sans réserves aux dispositions pertinentes à l'issue de la finalisation du projet de Constitution marquée par des Reformes et reformulations convenables pour le Mali:



Le Bureau Exécutif de l'U.N.T.M demande à toutes ses structures de soutenir totalement les initiatives de rénovation politique, démocratique, Economique et sociale.



République du Mali UNTM



Le Secrétaire Nationale des Travailey Général



P/ Le Bureau Exécutif Le Secrétaire Général



Yacouba KATILE Officier de l'Ordre National



Source: aBamako.com