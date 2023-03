Journée internationale de la femme 2023 : le président Assimi GOÏTA appelle les femmes maliennes à rester mobilisées aux côtés des autorités Transition pour la refondation du Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Journée internationale de la femme 2023 : le président Assimi GOÏTA appelle les femmes maliennes à rester mobilisées aux côtés des autorités Transition pour la refondation du Mali Publié le mercredi 8 mars 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Célébration de la Journée internationale de la Femme

Bamako, le 8 mars 2023, le président de la Transition le colonel Assimi Goita a présidé la célébration de la Journèe internationale de la Femme au Stade Omnisport de Bamako Tweet





Le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, Chef de l'État, a présidé ce mercredi 08 mars 2023, la cérémonie de célébration de la 29 ème édition de la Journée Internationale des Droits des Femmes au Stade Omnisport de Bamako. Pour cette 29ème édition, la célébration a porté sur le thème: "Un monde digital Inclusif, innovations et technologies pour l'égalité des sexes", décliné au Mali en "Femme, actrice incontournable débout pour la paix, la sécurité, la cohésion et la réconciliation au Mali".



Saisissant cette tribune, le président Assimi Goïta a lancé un appel aux femmes du Mali, constituant plus de la moitié de la population de l'extérieur comme de l'intérieur, à rester mobiliser aux côtés des autorités de la Transition, et ce, pour la refondation du Mali. Le chef de la Transition malienne a fait noter l'ampleur et le caractère multiforme des défis auxquels le Mali fait face. A savoir, les réformes politiques et administratives, l'organisation du référendum avec en toile de fond la sécurisation du territoire face à la persistance du terrorisme.



Il a aussi invité, dans la quête du mieux être de la femme malienne, les organisations de femmes et les autres femmes sous le leadership du ministre de la Promotion de la Femme, l'Enfant et de la Famille, à inscrire leurs actions dans le cadre des trois principes qui guident l'action publique en République du Mali. Il s'agit du respect de la souveraineté, du respect du choix stratégique opéré par le Mali, de la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises.



Pour la ministre de la Promotion de la Femme, l'Enfant et de la Famille, des progrès ont été réalisés en matière de technologies numériques. Celles-ci offrent des possibilités pour relever les défis du développement et d’atteindre des Objectifs de développement durable de l’Agenda 2030. Il s'agit entre autres du projet "BUY FROM WOMEN", le projet du Centre d’Accès Universel, le projet Case WIFI, le projet ''50 Millions de femmes ont la parole", ...



Avant d' exprimer sa gratitude à tous les partenaires techniques et financiers et aux organisations de la société civile, Mme Wadidie Founè Coulibaly a affirmé que son département reste fortement engagé dans la mise en œuvre des priorités nationales en matière de paix, de sécurité, de cohésion sociale et de réconciliation.



M.S