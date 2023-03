Femafoot : Le TAS valide la 49è assemblée générale - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Femafoot : Le TAS valide la 49è assemblée générale Publié le mercredi 8 mars 2023 | L’Essor

© aBamako.com par mouhamar

Football: Premier point de presse de Henry Kasperczak

Bamako, le 30 décembre 2013 (FEMAFOOT). Le nouvel entraîneur des Aigles, Henry Kasperczak, animera son premier point de presse ce lundi au siège de la Fédération malienne de football à partir de 12 h 00. En marge de cette cérémonie, se déroulera la remise d’équipements sportifs aux clubs de football féminin. Tweet

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) vient de trancher le litige qui oppose certaines Ligues régionales et la Fédération malienne de football (Femafoot). La juridiction de Lausanne (Suisse), a rejeté l’appel déposé par les Ligues de Tombouctou, Koulikoro, Kayes et Kidal.





Ces instances régionales avaient saisi le TAS, le 8 avril 2022 pour l’annulation des décisions adoptées lors de la 49è assemblée générale ordinaire de la Femafoot. En outre, les quatre Ligues avaient demandé au TAS d’annuler l’ensemble des votations qui, selon elles, ont été affectées par les irrégularités. Pour mémoire, plusieurs textes ont été adoptés par les délégués présents à la 49è assemblée générale de la Femafoot.

Entre autres on peut citer, les statuts types des Ligues régionales, les statuts de la Ligue nationale du football féminin, le règlement financier de la Femafoot, sans compter l’élection des présidents, des vice-présidents et des membres de quatre commissions indépendantes (commission d’audit et conformité, commission centrale de discipline, commission centrale de recours et commission centrale d’éthique) de l’instance.



Ladi Madiheri DIABY