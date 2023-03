Section V RPM : Amadou Ouattara tient désormais les rênes ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Section V RPM : Amadou Ouattara tient désormais les rênes ! Publié le jeudi 9 mars 2023 | Le DEMOCRATE

Tweet



La section du RPM dans la commune V a un nouveau secrétaire général. Il s’agit du maire de la commune V du district de Bamako, Amadou Ouattara. Il devient secrétaire général suite à la mise en place du nouveau bureau composé de 47 membres. Ledit bureau a été mis en place le mardi 28 février 2023 à l’hôtel Olympes de Bamako, en présence du président du parti, Bokary Tréta. On notait aussi la présence de l’ancien ministre de la Santé, Ousmane Koné, Boulkassoum Maïga et plusieurs cadres du parti et des grandes personnalités invitées à l’occasion. Les militants du parti RPM de la commune V n’ont pas manqué ce rendez-vous. Ils sont venus témoigner leur fidélité aux idéaux du parti.



Aux dires du tout nouveau secrétaire général de la section RPM de la commune V, Amadou Ouattara, c’est par décision n°2023 00 2/P RPM du 06 janvier 2023 suite à une épuration naturelle de notre environnement, le président du parti, Dr Bokary Tréta le désignait secrétaire général par intérim de la section de RPM de la commune V et lui assignait ainsi les missions suivantes: représenter le parti à l’échelle de la commune V; assurer et renforcer l’animation des structures de base du parti en commune V et enfin, créer les conditions pour la tenue d’une conférence de section dans les meilleurs délais, afin d’élire un nouveau bureau de section.



En exécution de ces missions, nous avons entrepris, courant janvier et février 2023, plusieurs activités de dynamisation de notre parti à travers les quartiers de la commune V, poursuit-il.



Selon toujours le secrétaire général, après des mois de travaux intenses, ils procèdent les 25 et 26 février à mise en place de 10 sous-sections que compte leur section. Il s’agit de Baco-djikoroni (12 comités), Badala Sema (10 comités), Daoudabougou (12 comités), Garantiguibougou (8 comités), Kalabancoura -coura I (12 comités), Kalaban-coura II 13 comités, Quartier Mali (08 comités), Sabalibougou I (13 comités), Sabalibougou II (10 comités et Torokorobougou (06 comités). Soit au total 104 comités RPM, UF RPM et UJ RPM ont été mis en place. Ceci est la démonstration assez éloquente de votre amour pour le RPM, vous avez agi sans hésitation, sans tambour ni trompette, pour dire à nos détracteurs que vous avez été, que vous êtes et vous resterez militants du RPM de la commune V, s’est réjoui Amadou Ouattara, s’adressant aux militants.



Avant de conclure ses propos, le nouveau secrétaire général a rappelé que tous les pronostics des détracteurs du parti qui prétendaient qu’il y aurait une catastrophe généralisée ou même l’apocalypse du RPM en commune V ont été déjoués.



Voici la composition du nouveau bureau de la section RPM en commune V : Secrétaire général (Amadou Ouattara) ; Secrétaire général adjoint (Boulkassoum Maïga) ; 3 Secrétaire à la formation politique et civique (Lamine Coulibaly) ; Secrétaire adjoint à la formation politique (Boubacar Sangaré) ; Secrétaire à l’organisation (Fily Dabo); Secrétaire adjoint à l’organisation (Mahamadou Sawadogo) ; Secrétaire adjoint à l’organisation (Sékouba Bagayogo) ; Secrétaire adjoint à l’organisation (Allaye Landouré) ; Secrétaire administratif (Adama Konaté) ; Secrétaire administratif adjoint (Mahamadou Togola) ; Secrétaire chargé des questions électorales (Nouhoum Tangara) ; Secrétaire adjoint charge des questions électorales (Ibrahima Dembélé).



Lassine Sanou