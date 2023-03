Konimba Sidibé riposte aux propos d’EMMANUEL MACRON : « Ignorance, volonté délibérée d’enfumage ou imposture ? » - abamako.com

Publié le jeudi 9 mars 2023 | Le DEMOCRATE

Lors de son grand oral sur l’Afrique, le 27 février 2023, le Président de la République de la France a tiré à boulets rouges sur la classe politique malienne.



Après avoir fait son mea-culpa, Emmanuel Macron a indiqué que son pays, la France, est victime des politiciens maliens qui passent le clair du temps à défendre les positions de la France. A l’en croire, les politiciens maliens ont échoué à redresser le Mali, ce qui a conduit à un désaveu public de la classe politique par la population. Le président du parti Mouvement pour un Destin Commun (Modec), Konimba Sidibé, a régi énergiquement à ces propos d’Emmanuel Macron. Lisez l’intégralité de sa virulente réaction !



Macron: « Nous avons pourtant malgré nous assumé une responsabilité exorbitante. Cela nous vaut aujourd’hui d’être l’objet, par amalgame, du rejet qui frappe une classe politique malienne qui a échoué à redresser son pays ».



Ignorance, volonté délibérée d’enfumage ou imposture ?



C’est ce même Macron qui a félicité IBK après sa réélection avant même la validation de la Cour constitutionnelle par mépris pour cette Cour, pour la classe politique et le peuple malien qui contestaient cette réélection et sa gouvernance du pays, ainsi que pour tous ceux qui sont attachés à la démocratie et l’Etat de droit.



Macron n’a toujours pas compris que c’est cette politique africaine de la France de soutien aux élites corrompues pour l’accès au pouvoir et son exercice contre les intérêts du peuple malien tout en sauvegardant les intérêts néocoloniaux qui est à l’origine des difficultés actuelles de la France en Afrique. En tenant ce genre de propos, il ne pouvait s’y prendre mieux pour saccager davantage les relations entre la France et l’Afrique. No comment !



Agoumour