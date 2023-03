Le Président du HCI, Haidara depuis Paris : ” J’exprime mon soutien total au projet de constitution” - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le Président du HCI, Haidara depuis Paris : ” J’exprime mon soutien total au projet de constitution” Publié le jeudi 9 mars 2023 | Le Pays

© aBamako.com par FS

Atelier de validation du rapport sur l`employabilité des diplômés et formés en langue arabe

Le CICB a abrité le Jeudi 27 Août 2015, l`Atelier de validation du rapport sur l`employabilité des diplômés et formés en langue arabe. Photo: Ousmane Chérif Madane Haidara Tweet



Mission réussie. C’est du moins ce que nous pouvons dire suite à notre article du mercredi qui revelait la présence des émissaires à Paris pour remettre le projet de constitution au Cherif, Ousmane Madani Haidara.



Me N’Diaye, chef de la délégation nous a fait parvenir ce texto.



“Remise officielle du projet de constitution au Président du Haut conseil islamique du Mali, en présence de Madame Coulibaly Salikine Mariam du CSDM, de Me Sidibé du HCME , tous membres de la commission de finalisation, de l’honorable Oumar Z Diarra du CNT et de l’honorable Adama Kané ex député. Le Cherif a exprimé son soutien total au projet.”



Selon notre interlocuteur, le Cherif rentrera de son voyage aujourd’hui.



Il y était pour des soins médicaux.



Keletigui Danioko



Source : LE PAYS