Détérioration de la situation sécuritaire dans les pays du Sahel - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Détérioration de la situation sécuritaire dans les pays du Sahel Publié le jeudi 9 mars 2023 | Le Wagadu

© AP par DR

Mali: Le groupe islamiste Ansar Dine libère l`otage suisse Béatrice Stockly

24 avril 2012.Tombouctou.Mali. A un point de rendez-vous dans le désert de Tombouctou,les combattants de Ansar Dine montent la garde au moment de la libération de Béatrice Stockly enlevée le 15 avril dernier dans le nord du Mali Tweet

Dr Folashade Soulè, une chercheuse de l’Université d’Oxford, met en cause « une diversification des partenaires sans une stratégie au préalable »



Intervenant sur la poussée des terroristes dans les pays du Golfe de Guinée, le Dr Folashade Soulè, chercheuse à l’Université d’Oxford, a observé que la diversification du partenariat de sécurité, y compris les acteurs non traditionnels et non étatiques dans la région du Sahel, continue d’engendrer des menaces pour la sécurité avec des retombées sur la côte ouest.



Dr Folashade Soulè a déclaré que les risques pour les pays côtiers en Afrique de l’Ouest, y compris le Ghana, le Togo, le Bénin et la Côte d’Ivoire, étaient graves car la région du Sahel était devenue l’un des centres de terrorisme les plus importants au monde. Selon elle, plusieurs parties des territoires sahéliens n’étaient plus effectivement contrôlées par les États entraînant l’augmentation des populations déplacées internes et la déstabilisation des régimes politiques en raison de l’insécurité croissante manifestée par le nombre élevé de coups d’État.



Dr Soulè, s’exprimant lors d’une conférence publique sur le thème : “Le rôle émergent des nouveaux ‘partenaires de sécurité’ au Sahel : quels risques pour l’Afrique de l’Ouest côtière” au Legon Center for International Affairs and Diplomacy (LECIAD), Université du Ghana, a déclaré que les régimes démocratiquement élus ont été évincés par des militaires, appelant à remettre en question les politiques de sécurité nationale de ces régions, mais aussi les partenariats de sécurité étrangers, dont beaucoup étaient contestés par un défi accru de la part des populations sahéliennes.



Plus précisément, s’exprimant sur la présence militaire française au Sahel, le Dr Soulè a déclaré que de tels partenariats faisaient l’objet de critiques de plus en plus sévères de la part de la population, tant de la part des gouvernements que des civils, comme en témoigne le nombre fréquent de manifestations contre leur présence.



Le Dr Soulè a déclaré : « La population demande également une diversité de partenariats, notamment l’intégration de la Russie et un éloignement avec les partenaires traditionnels ». Elle a aussi précisé que certains font même appel à « des partenaires non traditionnels et des acteurs privés, y compris des sociétés paramilitaires comme le groupe « Wagner ».



Dans le contexte d’incertitudes, elle a affirmé qu’il y avait certains risques avec le rôle émergent des partenaires de sécurité et la diversification des acteurs non traditionnels et non étatiques dans la sécurité de la région de l’Afrique de l’Ouest et pour le Ghana en particulier.



Risque pour les pays du Golfe de Guinée



Le Dr Soulè a déclaré que la détérioration de la situation sécuritaire dans le Sahel avait amplifié les tensions déjà existantes. Elle a précisé qu’il existait des risques d’effets d’entraînement avec une violence et une volatilité accrue pour la côte ouest africaine, comme en témoignent les régions du nord du Ghana et les pays partageant des frontières avec les pays sahéliens. Suite aux attentats perpétrés récemment dans le nord du Togo par des groupes dont beaucoup sont liés à des réseaux terroristes internationaux, 750 personnes se sont réfugiées dans le nord du Bénin. La même chose se produisait peut-être dans le nord du Ghana et bien qu’il n’y ait pas eu d’attaque terroriste, il y a un afflux de demandeurs d’asile burkinabés dans le pays.



Le Dr Soulè a déclaré que le Ghana a évité les vagues de violence islamiste qui avaient déstabilisé ses voisins du Sahel et qu’il y avait certaines situations dans le nord du Ghana, en particulier à Bawku où l’escalade des conflits politiques près de la frontière avec le Burkina Faso pourrait être utilisée comme une opportunité par les groupes pour cibler le pays.



Elle a dit qu’il y avait quelques préoccupations juridiques et humanitaires parce que des partenaires de sécurité privée (comme Wagner) augmentaient leur influence dans la région et offraient, très ouvertement, le risque d’avoir à traiter avec certains types d’acteurs qui ne pouvaient pas être légalement tenus responsable par les Nations Unies. “Il y a aussi une augmentation des violations des droits de l’homme (…) dans certaines localités du Mali au nom de la lutte contre le terrorisme“, a-t-elle noté.



Insécurité croissante, menaces



Selon l’Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) – ONG chargée de la collecte des données sur les incidents sécuritaires – les événements violents liés aux groupes islamistes en Afrique ont augmenté de 22 % et les décès ont changé de 48 %. La violence islamiste au Sahel a représenté 77 % du total des événements violents en Afrique en 2022. De ce nombre, 90 % de toutes les violences se sont produites au Sahel, plus précisément au Burkina Faso et au Mali, ce qui signifie que le Sahel à lui seul représentait 40 % de toutes les activités violentes des groupes criminels et terroristes en Afrique plus que tout autre dans le monde.



Le Dr Soulè, également chercheur invité au Centre Legon pour les affaires internationales et la diplomatie (LECIAD), a donc insisté sur le fait que les statistiques inquiétantes étaient intégrées dans un “réseau de crises” comprenant des déplacements humains, ajoutant qu’en décembre 2022, il y avait plus de 2,6 millions de personnes déplacées. En outre, elle a ajouté que le changement climatique et les chocs qui l’accompagnaient étaient élevés dans une région où 80 % des personnes vivaient directement de la terre, les températures au Sahel augmentant plus rapidement que la moyenne mondiale et raccourcissant la saison des pluies. Elle a mentionné la sécurité alimentaire et les effets du COVID-19 comme des problèmes qui ont contraint près de cinq millions de personnes au Burkina Faso, au Mali et au Niger et quatre millions de personnes dans le bassin du lac Tchad à une situation de sécurité alimentaire sévère.



Le boursier d’Oxford a expliqué que le recul démocratique, particulièrement manifesté par les différents coups d’État et les échecs prolongés des gouvernements à répondre aux besoins de leur peuple, avait alimenté à la fois la violence et la vague de coups d’État armés. D’autres éléments, y compris les violations des droits de l’homme, a-t-elle noté, augmentaient la violence entre 2019 et le début de 2021.



Réponse au terrorisme



Elle a déclaré que les tensions intercommunautaires et la violence en cours avaient déchiré le tissu social qui maintenait autrefois les communautés locales avec certains groupes très spécifiques. Dans ce contexte, a-t-elle déclaré, les partenariats de sécurité traditionnels étaient remis en question, expliquant que l’armée française avait été le partenaire traditionnel de nombreux pays francophones, même si elle était axée sur les opérations militaires, en particulier en Afrique de l’Ouest francophone.



Le Dr Folashade Soulè a réitéré que la diversification du partenariat de sécurité avait eu un impact sur la paix et la sécurité au Sahel, affirmant que l’augmentation des attaques en réponse aux stratégies ou à l’approche fortement sécurisées des armées sahéliennes n’avait pas freiné ces attaques au Mali, mais les avait intensifiées.



Coopération régionale



Un mécanisme de sécurité coopératif et collaboratif ancré sur le partage d’informations et de renseignements pour maintenir la sécurité aux frontières est essentiel pour réduire l’influence des partenaires de sécurité au Sahel. À cet effet, le Dr Soulè a souligné qu’il y avait eu une coopération accrue dans la région, en particulier le rôle de la CEDEAO et des interventions efficaces comme l’Initiative d’Accra.



L’initiative d’Accra, qui regroupe le Ghana, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Togo, répond à l’insécurité croissante liée à l’extrémisme violent dans la région et vise à prévenir un débordement du terrorisme depuis le Sahel. Cela, a déclaré le Dr Soulè, était louable et une évolution positive, qui exigeait le renforcement de ces coopérations.



En conclusion, le Dr Folashade Soulè, a tenu à préciser que le partenariat de sécurité était un accord entre deux gouvernements, c’était aussi un accord avec le peuple et qu’il était nécessaire de négocier de meilleurs partenariats de sécurité. Selon elle, si les accords et les partenariats n’étaient pas correctement négociés et communiqués avec la bonne synergie, il y a un risque d’intérêts divergents et de défiance croissante des opinions publiques.



Clarification des partenaires



A sa suite, le Dr Chekwuemeka B. Eze, directeur exécutif du Réseau ouest-africain pour la consolidation de la paix (WANEP), a déclaré qu’il était temps de mener une réflexion critique sur la géopolitique sur la façon dont la nouvelle influence allait affecter la région à long terme. « Comment commencer à définir qui est un partenaire de sécurité ? Si ce type de partenariat favorise toute l’idée d’une sécurité centrée sur l’État au détriment de la sécurité et du bien-être humains, alors nous avons des problèmes. Ce sont des gars qui viennent vendre du matériel militaire avec les yeux rivés sur les ressources naturelles de la région ».



Cela, a-t-il dit, ne conduirait pas à la reconstruction de l’économie de la région du Sahel ni ne se traduirait par des investissements dans les femmes en tant que moteurs clés de l’économie à ce niveau, ce qui conduirait en outre à ce que la sécurité ne soit pas définie par les régions.



Cheick B CISSE