La paix et la cohésion sociale au cœur des échanges entre les hommes de média et les membres de la CKAA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société La paix et la cohésion sociale au cœur des échanges entre les hommes de média et les membres de la CKAA Publié le jeudi 9 mars 2023 | Le Wagadu

Tweet

Le président de Coordination Kel Ansar et Alliés (CKAA), Cissé Oumar Hamama Ansari, a rencontré chez lui, le jeudi 02 mars, des hommes de média autour d’un thé familial. Objectif : promouvoir la paix et la réconciliation nationale et également tendre la main aux médias, alliés naturels de toute organisation et de toute action humaine.



La Coordination Kel Ansar et Alliés alliés (CKAA) comme son nom l’indique est une initiative des cadres majoritairement Kel Ansar qui ont décidé de conjuguer leurs efforts pour trouver une solution aux maux qui minent le pays. La CKAA, à travers ce thé familial, entend ainsi inscrire son action dans une démarche inclusive en faveur de la paix et de la réconciliation au Mali et également tendre la main aux médias qui sont des alliés naturels de toute organisation et de toute action. C’est ce qu’a indiqué son président, Cissé Oumar Hamama Ansari.



Devant les hommes de média, le président Cissé a décliné les objectifs de la CKAA, qui ne sont autres que « la paix et la cohésion sociale partout au Mali ». Il a profité de l’occasion pour inviter les partis signataires de l’accord d’Alger à œuvrer à rapprocher les positions et de se donner la main pour le bien commun du peuple malien. « Aujourd’hui notre seul ennemi c’est le manque de cohésion contre lequel nous devons nous unir afin de l’éradiquer », a-t-il souligné.



Selon Cissé Oumar Hamama Ansari, la Coordination Kel Ansar Alliés, conformément à ses statuts et objectifs, ne ménagera aucun effort pour contribuer au renforcement d’une cohabitation pacifique inter et intracommunautaire au Mali en général. Ce d’autant que la cohésion, la paix et le vivre ensemble demeurent son crédo.



A ce titre, l’association invite les forces vives de la nation de promouvoir les actions de paix et de développement durable ; de contribuer au renforcement des liens fraternels et de coopération. La CKAA compte enfin sur l’accompagnement de la presse pour poursuivre ces genres d’initiatives en faveur de la paix au Mali. « Chaque fois que nous parlons de Paix, ne regardons pas la Couleur des gens mais regardons leurs actions en vue de renforcer cette paix », a expliqué le président Cissé.



La rencontre a été marquée par la remise d’une dis8..tinction à Cissé Oumar Hamama Ansari, président de la CKAA par l’Association pour le suivi des orphelins au Sahel (Assos-Sahel) en raison de sa forte contribution lors du dîner de charité organisé par l’Assos-Sahel. Cette rencontre avec les hommes de média, faut-il le rappeler, intervient quelque mois après celle des hommes politiques. Elle s’est déroulée en présence de plusieurs membres de la CKAA.



Abdrahamane SISSOKO