Laïcité : Amadou Koufa, sanguinaire solidaire de LIMAMA Publié le jeudi 9 mars 2023 | Le Pays

Amadou Koufa

Un des lieutenants du sanguinaire terroriste Amadou Koufa a encouragé la Ligue des imams appelée LIMAMA à s’opposer à la laïcité dans la nouvelle Constitution du Mali qui sera soumise au référendum. Cette récupération de l’opinion des imams qui se sont accommodés jusqu’ici de la laïcité n’est pas surprenante. Tout le monde sait que ceux qui sont en train de mettre le Mali à feu et sang au nom de l’islam ont des soutiens à Bamako.



Les Maliens savent à présent qui sont réellement ces hommes et ces femmes qui militent en douce pour les réseaux terroristes. Devant les journalistes, le secrétaire général de LIMAMA, l’imam Gaoussou Minta, a demandé aux musulmans patriotes à voter contre la nouvelle Constitution lors du référendum prochain. Selon ce chef religieux, le mot laïcité à une définition à géométrie variable et a toujours été une astuce utilisée par les gouvernants pour cadenasser la ou les religions.



Drôle de position pour des imams qui pensent en réalité que le Mali doit devenir une République islamique. Le patron de LIMAMA a dénoncé l’usage que le pouvoir colonial et les régimes du Mali indépendant en ont fait pour gouverner le pays. La décision de LIMAMA est motivée par le maintien du mot « laïcité » dans la dernière mouture de la future Constitution. Le problème est que les imams radicaux avaient demandé le retrait du mot laïcité.





Ces imams avaient exigé que la notion de la laïcité soit remplacée sur toutes ses formes dans l’avant-projet de la nouvelle constitution par « l’Etat multiconfessionnel» qui constitue pour eux le vrai point de départ de la refondation de l’Etat du Mali. Les plus radicaux appellent à transformer le pays à un Etat islamique arguant que les musulmans représentent la majorité des populations.



Là où les choses se compliquent pour les imams radicaux, c’est que les Maliens n’aiment pas les soutiens qu’ils reçoivent des terroristes. Beaucoup de gens ont été choqués de voir une récente vidéo faite par un lieutenant d’Amadou Koufa appelant les musulmans à se battre contre l’adoption d’une Constitution faisant référence à la laïcité. Ce qui est sûr, les populations ne sont pas favorables à la lutte des imams radicaux.



Le Mali est un pays où cohabitent diverses confessions depuis des siècles sans que cela ne pose un problème de gouvernance. Ce que les imams doivent comprendre est que tout le monde ne s’aligne pas derrière leur idéologie théocratique. Les représentants des autres courants de pensée devraient aussi donner de la voix sur le sujet dont il est question. Beaucoup de Maliens, dont des imams modérés, ne sont disposés à suivre la LIMAMA dans sa guerre sainte contre la laïcité.



Soumaïla Diarra



