Journée international de la femme : 29e édition sous le signe de la paix et de réconciliation

Journée international de la femme : 29e édition sous le signe de la paix et de réconciliation Publié le jeudi 9 mars 2023

© aBamako.com par MS

Célébration de la Journée internationale de la Femme

Bamako, le 8 mars 2023, le président de la Transition le colonel Assimi Goita a présidé la célébration de la Journèe internationale de la Femme au Stade Omnisport de Bamako



A l’instar des autres pays du monde, le Mali a commémoré, le mercredi 8 mars 2023, la journée internationale de la femme sous le thème « femmes actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation au Mali ». Cette cérémonie solennelle célébrée au stade omnisports Modibo Keita a été présidée par le président de la transition Assimi Goita.



Etaient présent à cette cérémonie plusieurs membres du gouvernement de la transition ainsi que des associations des femmes et organisations de la société civile.



A l’entame de ses propos, le président de la transition, le Col. Assimi Goita a tenu à rendre un vibrant hommage à toutes les femmes du monde en ce jour commémoratif, de l’aboutissement de leur lutte pour la reconnaissance de leurs droits par le monde.



« Institué depuis 1977 par les Nations Unies, le 8 mars journée internationale de la femme ne s’aurait être limitée qu’à une simple célébration de convenance. Bien au contraire, cette journée est un cadre approprié pour des actions d’information, de sensibilisation et de plaidoyer pour l’amélioration des conditions de la femme à travers le monde » relate le président de la transition.



Selon le président Assimi Goïta, les femmes du Mali, à l’instar de celles qui se sont battus pour la configuration de cette journée, ont toujours été au rendez-vous pour la défense de leurs droits. C’est pourquoi, il a invité les associations de défense des femmes ainsi que les autres acteurs sous le leadership de la ministre de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille, à inscrire leurs actions, dans le cadre des trois principes indiqué par les autorités de la transition.



« Ces principes sont : le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix des partenaires du Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple Malien. Le respect de ces trois principes découlera sur un avenir meilleur et un bien-être pour les femmes » souligne le président.



Le président a dans son allocution rassuré les femmes en notifiant que, conformément à la loi n°2015-052 du 18 décembre 2015, instituant les mesures de promotion de la femme, ainsi que son aspect politique et élective, le gouvernement du Mali n’aménagera aucun effort, pour donner aux femmes ce qui leur revient de droit dans les administrations et les instances de prise de décision.



Pour finir, le président de la transition Assimi Goita a lancé un vibrant appel à toutes les femmes et à toute la population du Mali, à rester mobilisées aux côtés des autorités de la transition pour la refondation du Mali.



Quant au ministre de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille madame Wadidie Founè Coulibaly, elle laisse entendre que le thème national retenue pour cette année met en évidence la nécessité de participation des femmes au processus de paix et de réconciliation.



Cependant, la ministre de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille Founè Coulibaly a déploré, le fait qu’au Mali, les femmes et les enfants constituent le plus grand nombre de victime des conflits. D’où la nécessité pour elles d’engager des actions fortes à leur faveur.



A cet effet, le ministre a tenu à remercier tous les partenaires et financiers qui œuvrent pour le soutien en faveur de la promotion, de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de la femme.



Tout en félicitant les organisateurs pour la réussite de cette journée commémorative, le ministre Founè Coulibaly a souhaité plein succès à toutes les activités qu’entreprendront les femmes pour la célébration de la journée du 8 mars.



Notons que le thème international pour cette édition 2023 est « pour un monde digital inclusif : innovation et technologie pour l’égalité des sexes »



Tioumbè Adeline Tolofoudié



Source : LE PAYS