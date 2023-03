Projet de nouvelle constitution au Mali : L’UNTM affirme son adhésion et demande à soutenir les initiatives de rénovation politique, démocratique, Economique et sociale - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Projet de nouvelle constitution au Mali : L’UNTM affirme son adhésion et demande à soutenir les initiatives de rénovation politique, démocratique, Economique et sociale Publié le jeudi 9 mars 2023 | Le Pays

© aBamako.com par A.S

Constat dans les services pendant les trois jours de grève de l`UNTM

Description: Bamako, les 18, 19 et 20 Novembre 2020, l`Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) a observé une grève de 72 heures qui a totalement paralysé l`administration. Tweet





Dans un communiqué publié, le lundi 6 mars 2023, l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) donne son quitus au projet de nouvelle constitution au Mali. En plus d’affirmer son adhésion totale, la plus grande centrale syndicale des travailleurs du Mali a aussi demandé à l’ensemble de ses structures de « soutenir les initiatives de rénovation politique, démocratique, Economique et sociale ». Un soutien de poids qui vient changer la donne quant à l’inclusivité des réformes politiques et institutionnelles engagées par les plus hautes autorités de la transition.



Depuis sa remise officielle, le 27 février dernier, au président de la transition, le Col. Assimi Goïta, le projet de nouvelle constitution de la République de Mali ne cesse de susciter des débats au sein de l’opinion publique. Si la classe politique, de son côté, rejette formellement le document, la plus grande centrale syndicale des travailleurs, l’UNTM (l’Union Nationale des Travailleurs du Mali) vient de donner son approbation à ce projet de constitution à travers un communiqué, lu lundi 6 mars 2023. L’U.N.T.M a, non seulement affirmé son adhésion, mais a aussi, demandé à l’ensemble de ses structures de soutenir les initiatives de rénovation politique, démocratique, Economique et sociale. Un soutien de taille qui vient, sans doute, renforcer la position des plus hautes autorités de la transition dans leur campagne de sensibilisation pour faire accepter le document, surtout à un moment où en plus de la classe politique, une partie de la communauté musulmane y opposent un niet catégorique, notamment, à cause de certaines de ses dispositions en rapport avec la laïcité.



D’ailleurs à ce niveau, des émissaires ont été récemment pré-positionnés pour Paris et Nioro du Sahel afin d’aller remettre officiellement, en main propre, et expliquer le contenu du projet de constitution finalisé, respectivement, au président du Haut Conseil Islamique, Cherif Ousmane Madani Haïdara et au Cherif de Nioro (Bouyé).



Au milieu de ce brouhaha sur l’interprétation du projet constitution, cette adhésion de la plus grande centrale syndicale (l’UNTM), ne peut être que réjouissant pour les plus hautes autorités de la transition. « Le Bureau Exécutif de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) salue la volonté politique du Président de la Transition d’une inclusion sans réserves de l’ensemble des forces politico-sociales dans sa politique des réformes politiques et institutionnelles » a indiqué dans son communiqué l’UNTM, tout en se réjouissant de son implication à chacune des phases du processus des réformes politiques et institutionnelles en cours au Mali. « Après sa forte participation aux Assises Nationales de la Refondation (A.N.R.), sa présence dans la Commission de suivi des Recommandations, son implication dans la Commission de finalisation du Projet de la Nouvelle Constitution en vue de l’adapter aux réalités du Mali, le Bureau Exécutif de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) salue la volonté politique du Président de la Transition d’une inclusion sans réserves de l’ensemble des forces politico-sociales dans la conception des outils préparatoires des élections démocratiques crédibles, transparentes dont le Mali devra faire face », a noté expressément la plus grande centrale syndicale dans son communiqué.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS