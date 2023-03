S’inquiétant de la situation qui prévaut au Mali : Le Chef des Droits de l’Homme de l’ONU estime que «la situation sécuritaire est alarmante dans la zone frontalière entre le Burkina et le Niger» - abamako.com

Publié le jeudi 9 mars 2023

© aBamako.com par dr

Droits de l`Homme : Aminata Dicko reçue par le Haut-Commissaire des Nations-Unies aux Droits de l`Homme Volker Türk

Le mardi 7 mars 2023, l’ONU a rendu public le discours tenu par son Chef des Droits de l’Homme,

Volker Türk. C’était à l’occasion de la présentation de son Rapport annuel. À l’issue de la présentation de ce Rapport en matière de Droits Humains, le Chef des Droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies (ONU) s’est exprimé sur l’évolution de la situation sécuritaire au Sahel. Notamment au Mali et dans la zone des «trois frontalières» entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger.



Il a particulièrement dénoncé les violations et abus menés par les groupes armés et les Forces Armées Maliennes (FAMa) contre les civils dans lesdites zones.





Le mardi 07 mars 2023, le Chef de l’Organisation des Nations Unies



(ONU) pour les Droits de l’Homme, Volker Türka présenté son Rapport annuel sur les activités de son bureau et les développements récents en matière de Droits Humains. À cet effet, Volker Türk s’est prononcé sur la situation sécuritaire au Mali. Qu’il juge «Particulièrement alarmante dans la partie centrale du pays et dans la zone frontalière entre le Burkina Faso, le Mali et le

Niger».



