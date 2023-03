Suspension des indemnités allouées aux membres des mécanismes de mise en oeuvre de l’accord : La logique d’une décision conforme aux agissements de certains groupes - abamako.com

News Politique Article Politique Suspension des indemnités allouées aux membres des mécanismes de mise en oeuvre de l’accord : La logique d’une décision conforme aux agissements de certains groupes Publié le jeudi 9 mars 2023 | Nouvel Horizon

Bamako, le 27 juillet 2021. Le comité de suivi de l’accord d’Alger (CSA) a tenu sa 44ème session sous la présidence de la Médiation internationale et du ministre de la Réconciliation, le Colonel Ismaël Wague. Tweet

Certains groupes armés signataires de l’Accord ont suspendu leur participation au mécanisme de mise en œuvre de l’Accord issu du processus d’Alger. Comme conséquence de cette décision, le Gouvernement a pris la décision de suspendre l’indemnité qui leur est accordée pour leur participation. Cette décision que certains estiment dangereuse ne devrait pourtant pas l’être du moment qu’il apparaît anormal de percevoir un salaire pour un travail qu’on n’effectue pas.



L’Accord d’Alger bien que critiqué s’est positionné comme un «mal nécessaire» au regard de son

contenu qui table avant tout sur la réconciliation des Maliens. Plus particulièrement, il s’agissait de mettre fin à la rébellion du Mouvement National de libération de l'Azawad (MNLA) et ses alliés

de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA).



En 08 ans, le processus n’avance pas au sens propre du terme et les membres de la CMA ont plusieurs fois été à l’origine des différents blocages. S’ ils ne boudent pas les réunions, ce sont des annonces fracassantes qui frisent le plus souvent la provocation qu’ils font.

Aussi, chaque fois c’est un éternel recommencement avec