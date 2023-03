Initialement à la recherche de 30 Milliards de FCFA sur le marché des titres publics de L’UMOA: Le Mali obtient seulement 7 milliards de Francs CFA - abamako.com

Initialement à la recherche de 30 Milliards de FCFA sur le marché des titres publics de L'UMOA: Le Mali obtient seulement 7 milliards de Francs CFA Publié le jeudi 9 mars 2023

Cérémonie de lancement du calendrier d`émissions des titres publics de l`année 2023

Bamako, le 23 février 2023. Le Ministre de l`Economie et des Finances, Alousséni SANOU, a présidé ce jeudi 23 février 2023, à l'hôtel Radisson Collection, la Cérémonie de lancement du calendrier d`émission des titres publics pour l`année 2023





En droite ligne de la mise en œuvre de son calendrier d’émission de titres publics pour l’année 2023, l’État du Mali à travers le trésor public a émis sur le marché des titres publics de l’Union Monétaire Ouest Afri- caine (UMOA) des titres (Bons et Obligations du Trésor) dans le double objectif de financer des investissements nécessaires à la croissance et au développement économiques; et mobiliser des ressources en vue



Pour cette émission, il était recherché auprès des investisseurs un montant de 30 milliards de

Francs CFA. Contrairement aux semaines précédentes, les soumissions ont été d’un très faible taux avec un total de 10 347 000 000 de Francs CFA. Sur ce montant, les autorités maliennes ont préféré retenir 7 347 000 000 de Francs CFA avec un taux de couverture de 34,49%.



Cette émission qui constitue la neuvième de l’État du Mali sur le Marché des Titres Publics (MTP) de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA), depuis le début de l’année, reflète

la timidité des investisseurs vis-à-vis du Mali et qui est perceptible dans la précé-